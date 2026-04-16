Taranto, modifiche alla sosta auto per il giuramento MM sulla Rotonda del Lungomare

In occasione della cerimonia di Giuramento della Marina Militare, in programma il prossimo 24 aprile sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, in ottemperanza all’Ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 233 del 15/04/2026, sono state istituite inibizioni alla sosta in diverse arterie del centro cittadino ricadenti nelle zone A e B del Borgo.

“Pertanto – spiega una nota stampa di Kyma Mobilità – per compensare la riduzione temporanea degli stalli disponibili, Kyma Mobilità ha disposto una serie di misure straordinarie per mitigare i disagi alla cittadinanza derivanti dalle necessarie variazioni alla viabilità e alla sosta. Nello specifico, nelle giornate del 20, 21, 22, 23 e 24 aprile 2026, i titolari di permesso per residenti (Zone A e B) e gli abbonati ai parcheggi (Zone A, B e Sottozona A) avranno la facoltà di parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli originariamente previsti dal proprio titolo autorizzativo. La sosta sarà consentita in tutte le vie ricomprese nel perimetro delle Zone A, B, C e della relativa Sottozona C.

L’agevolazione ha carattere esclusivamente temporaneo e cesserà al termine della giornata del 24 aprile. Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica stradale provvisoria installata nelle aree interessate e a collaborare per la riuscita di un evento di grande prestigio e richiamo per la città di Taranto. Ricordiamo che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, fino al prossimo 25 aprile, nella fascia oraria 20:30 – 08:30, la sosta presso l’area di parcheggio “Artiglieria” (in via Leonida) è gratuita.