Taranto, 23 dicembre: modifiche ai percorsi dei bus

In occasione dello svolgimento di un corteo che, dalle ore 18.00 di venerdì 23 dicembre, attraverserà le vie del Borgo e della Città Vecchia di Taranto, Kyma Mobilità Amat comunica che sarà interdetta la circolazione veicolare sull’intero perimetro dell’Isola con estensione alle vie del Borgo fino a via Giovinazzi. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane di Kyma Mobilità subiranno le seguenti variazioni.

Linea 1/2 (direzione CONSIGLIO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

Linea 1/2 (direzione TAMBURI): da via Cugini svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., via Galeso, P.za Gesù Divin Lavoratore.





Linea 3 (direzione CONSIGLIO): da via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., via Orsini, P.za Gesù Divin Lavoratore.

Linea 5 (andata e ritorno): da via Crispi svolta a dx per via Oberdan e prosegue fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile – imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

Linea 8 (direzione PORTO MERCANTILE): via Minniti svolta a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Cimitero.

Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 20 e 28 (per PORTO MERCANTILE): via Minniti svoltano a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.

Linee 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 21 e 27 (per PORTO MERCANTILE): da V.le Magna Grecia svoltano a sx per via Dante, da via Oberdan svoltano a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 14 e 16 (per PORTO MERCANTILE): da Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.