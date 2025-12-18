Taranto, Medimex 2026 celebra i 50 anni del Punk

Medimex 2026 avrà un’impronta Punk. Il prossimo anno ricorrono, infatti, i 50 anni dall’esplosione del movimento punk che infiammò prima il Regno Unito e poi il resto d’Europa e del Mondo; l’importante rassegna musicale in programma a giugno ricorderà questa ricorrenza. Lo ha anticipato Cesare Veronico, coordinatore artistico di Medimex e di Puglia Sounds.



Veronico questa mattina è stato a Taranto per visitare la mostra su Lucio Dalla dell’artista Koté “A volte basta una canzone”, allestita nei locali Ex Deposito. Nessuna anticipazione sulla line up su cui pesa il vertiginoso aumento dei compensi degli artisti. Resta grande l’attenzione su Taranto anche in considerazione della possibilità di utilizzare il nuovo stadio Iacovone per eventi live. Confermate le date del 16/20 giugno per Medimex 2026. Guarda l’intervista

