Taranto, “MArTA in Musica” dai Beatles a Pino Daniele tra i capolavori della ceramica

E’ uno dei vasi apuli di ottima fattura (immagine diffusa dal MarTA) custoditi all’interno delle Sale Espositive del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con Menadi e Satiri danzanti realizzati nella tecnica delle figure rosse, il reperto sulla locandina che annuncia il prossimo appuntamento con “MArTA in MUSICA”, la rassegna di matinée tra archeologia e musica realizzata in collaborazione tra il MArTA e l’Orchestra della Magna Grecia.

Dopo la visita alle Sale V e VI del Museo Archeologico Nazionale di Taranto che conservano i capolavori della ceramografia quale il cratere del Pittore della Nascita di Dioniso, si potrà assistere, domenica 25 febbraio, al concerto “Napoli in Jazz” con il duo Antonio Onorato e David Blamires. Un concerto che, tra canzoni originali e personali rielaborazioni di brani celebri dei Beatles, Pat Metheny e Lyle Mays, Pino Daniele e altri grandi autori contemporanei, riporta alle sonorità di Napoli, luogo di incontro di questi due importanti artisti.

Antonio Onorato e David Blamires infatti in una pizzeria di San Giorgio a Cremano decidono di collaborare. E’un incontro tra due artisti di grande livello. David ha militato per più di un decennio nel glorioso Pat Metheny Group, negli anni 80/90, proprio quando era all’apice del successo mondiale. È la voce di brani storici del Pat Metheny Group come Minuano, Last train home, tanto per citarne un paio. Il chitarrista partenopeo ha da sempre ammirato la musica di Pat Metheny e Lyle Mays, che hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo del modo unico e originale di fare musica di Onorato.

Essendo legato particolarmente a Pino Daniele e Toninho Horta, Antonio propone a David di riarrangiare alcuni brani di questi due grandi artisti. Così nasce il mini album “Tra il Vesuvio e il mare”, quattro tracce frutto del confronto artistico e dello scambio di esperienze musicali tra Antonio Onorato e David Blamires. Nascono nuove versioni di «Quanno Chiove» e «Chi tene o mare» di Pino Daniele cantate in inglese e «Canzone del Vesuvio», brano scritto da Toninho Horta, dedicato ad Antonio Onorato, con il tema vocalizzato magistralmente in questo caso da Blamires. Il mini album si chiude con un brano di Onorato, «`E scelle», dove i due musicisti duettano con la voce David in inglese e Antonio in napoletano.

Ore 10,45 ingresso per la visita guidata, ore 11,00 inizio visita guidata. Ore 11,30 ingresso per il concerto, ore 11,45 inizio concerto nella sala conferenze del museo a piano terra. Ingresso da C.so Umberto. Costo del biglietto 10,00 euro comprensivo di visita e concerto. Acquistabile presso il front Office dell’Orchestra della Magna Grecia in via Ciro Giovinazzi e sulla piattaforma ticket sms al seguente link: https://www.ticketsms.it/it/event/Napoli-In-Jazz-MArTa-2024-02-25