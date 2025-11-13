Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Teatro
Taranto, lo spettacolo con Bova rinviato all’8 marzo 2026
Teatro Orfeo comunica che lo spettacolo “Il nuotatore di Auschwitz” con Raoul Bova, inizialmente previsto per sabato 15 novembre, è rinviato a domenica 8 marzo 2026.
I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, mantenendo il posto assegnato. Chi non potrà assistere all’evento potrà richiedere il rimborso, secondo le modalità indicate sul sito ufficiale del teatro.
Lo spettacolo, interpretato da Raoul Bova, porta in scena la straordinaria storia di Alfred Nakache, nuotatore francese di origine ebraica e primatista mondiale, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz, dove era registrato come detenuto n. 172763.