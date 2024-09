Taranto, l’isola di San Pietro diventa… swing

Torna “Swing on Island” sull’Isola di San Pietro, l’esclusivo evento che, da un’idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, conclude l’estate dell’Associazione Be Swing.

Sarà una giornata all’insegna della musica, della convivialità e del Lindy Hop. Tantissime persone, con in testa e al collo fiori variopinti, si scateneranno ballando la musica che ha rappresentato la colonna sonora degli USA tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

Per partecipare a questo evento giungeranno a Taranto ballerini e appassionati. ‘’Swing on Island” si terrà domenica 8 settembre: la partenza è alle ore 10.30 da Piazzale Democrate con una motonave di Kyma Mobilità con cui i partecipanti raggiungeranno l’Isola di San Pietro. Avvio giornata con il DJset rigorosamente vintage di Misspia Dj, Nick Lametta e Mc The Beachcomber, fino alle ore 20,30 quando è previsto il ritorno a Taranto con la motonave.

Il biglietto (https://form.jotform.com/242341174624350) per “Swing on Island”,domenica 8 settembre, costa € 35,00 e comprende il viaggio A/R in motonave, sdraio e ombrellone in spiaggia, free drink e aperitivo (info 3335030498 – info@beswing.it).

“Swing on Island” è organizzato dall’Associazione Be Swing, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità;