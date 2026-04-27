Taranto Legge, il programma dell’edizione 2026. Mercoledì 29 al Pacinotti c’è Visitilli

Mercoledì 29 aprile, alle 9:00, l’Aula Magna dell’ITT Pacinotti si trasformerà in un palcoscenico inatteso: centinaia di ragazze e ragazzi, otto istituti della città, un libro e un autore capace di far parlare la scuola

come raramente accade. Il tema scelto per la giornata è eloquente nella sua attualità: “Gen

Z e la scuola”.



L’ospite è Giancarlo Visitilli, scrittore e insegnante pugliese, che porterà al Pacinotti il suo

“Prof, te la imparo io”, titolo volutamente sottosopra, provocatorio quanto basta per far

alzare un sopracciglio ai più tradizionalisti. Perché è proprio lì, in quella piccola rivoluzione

grammaticale, che si nasconde il cuore del libro: l’idea che tra i banchi il sapere non scorra

in un’unica direzione, e che un insegnante davvero capace sia quello che sa ancora

imparare dai propri studenti. Un messaggio che, rivolto alla Generazione Z, suona più

urgente che mai.



A raccogliersi attorno a questo messaggio saranno gli alunni dell’Archita, dell’Aristosseno,

del Calò, del Liside-Cabrini, del Ferraris-Quinto Ennio, del Pacinotti, del Pitagora e della

Principessa Maria Pia. Una platea eterogenea e vivace, che testimonia ancora una volta la

solidità della Rete scolastica tarantina — capace, quando vuole, di fare sistema con rara

coerenza.



Ad aprire i lavori sarà la dirigente scolastica Giovanna Santoro. A condurre la mattinata

saranno insieme alla professoressa Gaetani Stefania, invece i giornalisti Angelo Di Leo e

Michele Tursi.

Prima dell’incontro con l’autore, spazio alla premiazione dei vincitori dei concorsi letterari

banditi dalla Rete nelle categorie prosa, graphic novel e poesia. Tre linguaggi diversi per dire

le stesse cose che i giovani custodiscono dentro — e che, finalmente, qualcuno ha chiesto

loro di raccontare.



Ma la giornata non sarà solo parole. La musica e le letture e la recitazione entreranno prepotentemente in scena. Lo faranno con nomi e facce ben precisi, quelli delle ragazze e dei ragazzi delle scuole della Rete di Taranto Legge, coordinati dall’infaticabile tradizionale gruppo di prof.