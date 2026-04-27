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Taranto Legge, il programma dell’edizione 2026. Mercoledì 29 al Pacinotti c’è Visitilli
Mercoledì 29 aprile, alle 9:00, l’Aula Magna dell’ITT Pacinotti si trasformerà in un palcoscenico inatteso: centinaia di ragazze e ragazzi, otto istituti della città, un libro e un autore capace di far parlare la scuola
come raramente accade. Il tema scelto per la giornata è eloquente nella sua attualità: “Gen
Z e la scuola”.
L’ospite è Giancarlo Visitilli, scrittore e insegnante pugliese, che porterà al Pacinotti il suo
“Prof, te la imparo io”, titolo volutamente sottosopra, provocatorio quanto basta per far
alzare un sopracciglio ai più tradizionalisti. Perché è proprio lì, in quella piccola rivoluzione
grammaticale, che si nasconde il cuore del libro: l’idea che tra i banchi il sapere non scorra
in un’unica direzione, e che un insegnante davvero capace sia quello che sa ancora
imparare dai propri studenti. Un messaggio che, rivolto alla Generazione Z, suona più
urgente che mai.
A raccogliersi attorno a questo messaggio saranno gli alunni dell’Archita, dell’Aristosseno,
del Calò, del Liside-Cabrini, del Ferraris-Quinto Ennio, del Pacinotti, del Pitagora e della
Principessa Maria Pia. Una platea eterogenea e vivace, che testimonia ancora una volta la
solidità della Rete scolastica tarantina — capace, quando vuole, di fare sistema con rara
coerenza.
Ad aprire i lavori sarà la dirigente scolastica Giovanna Santoro. A condurre la mattinata
saranno insieme alla professoressa Gaetani Stefania, invece i giornalisti Angelo Di Leo e
Michele Tursi.
Prima dell’incontro con l’autore, spazio alla premiazione dei vincitori dei concorsi letterari
banditi dalla Rete nelle categorie prosa, graphic novel e poesia. Tre linguaggi diversi per dire
le stesse cose che i giovani custodiscono dentro — e che, finalmente, qualcuno ha chiesto
loro di raccontare.
Ma la giornata non sarà solo parole. La musica e le letture e la recitazione entreranno prepotentemente in scena. Lo faranno con nomi e facce ben precisi, quelli delle ragazze e dei ragazzi delle scuole della Rete di Taranto Legge, coordinati dall’infaticabile tradizionale gruppo di prof.