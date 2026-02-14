Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Libri, Taranto legge
Taranto Legge, il 20 febbraio la prima dell’anno al Pacinotti
Sarà il libro di Gaetano Appeso ad inaugurare l’anno 2026 di Taranto Legge, rassegna letteraria nata nel 2016 su iniziativa della Rete di Scuole oggi composta da Archita, Aristosseno, Liside, Pacinotti, Caló, Ferraris/Quinto Ennio, Maria Pia e Pitagora di Taranto.
Protagonista del primo incontro Gaetano Appeso, già ospite in passato di Taranto Legge, che presenterà ‘Hokis’; dialogherà con l’autore la prof Pamela Giufré.
Saluti istituzionali della dirigente del Pacinotti, Giovanna Santoro.
Appuntamento il 20 febbraio alle 15 nell’aula magna del Pacinotti di Taranto.