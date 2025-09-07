Taranto, Lecce e Mesagne unite dalla Mediterranean Fashion Week

Ha preso il via la terza edizione della Mediterranean Fashion Week che unisce l’alta moda internazionale alla promozione del territorio pugliese. Fino al 10 settembre Lecce, Mesagne e Taranto si trasformeranno in un palcoscenici a cielo aperto, ospitando 35 brand provenienti da Sud America, Asia, Europa che presenteranno le loro nuove collezioni in luoghi simbolo della Puglia.



L’intera manifestazione sarà dedicata al tema della rinascita e ricostruzione dell’ecosistema locale e l’ulivo sarà l’elemento focale in ogni sfilata, a ribadire il legame indissolubile tra moda e territorio. Sabato 6 settembre si è tenuto il primo appuntamento nel Giardino Giaconia, Mura Urbiche di Lecce con l’inaugurazione di una mostra fotografica unica nel suo genere dal titolo “Radici di Bellezza”, a cura del fotografo Luciano De Marianis.

Il 7 settembre, alle 21, negli spazi di Piazza Mazzini, a Lecce, sfileranno le creazioni di Andrea Garmendia Knit Wear Day, Elghanja Couture, Anastassiya Romanova, Blink By Radi Lazarova, Leyli Khaidova, Marina Banovich, Sanja Veličković, Statidanymo Di Daniela Taddeo, Atelier Fabio Porliod, Periada Batik, Atelier Lucia Di Roberta Pellegrino, Istituto Cordella. Conduce Clio Evans. (Foto ufficio stampa Mediterranean Fashion Week)





Lunedì 8 settembre, alle 21, Piazza Orsini di Mesagne sfileranno le ultime creazioni di firme internazionali come Aspara, Brand Jaidarlym, Kadam.Kz Brand & Gulzhan Niyetkhabyl, Irina Svetlichnaya, Federico Hetch , Lola Aslonova, Azimova Muborok, Nilufar Mannapova, Mirella Fernandez, Miama, ad accogliere l’evento che martedì 9 settembre, alle 21, si sposterà la cornice nel prestigioso Palazzo D’Aquino di Taranto dove a condurre sarà Alina Liccione.

In passerella le ultime creazioni di firme internazionali come Elghanja Couture, Timur Tursulkulov, Fedra, Couture Di Federica D’andria, Anastassiya Romanova, Andrea Garmendia Knit Wear Night, Cristina Cabana, Marina Corazziari, Fany Moda, Gavhar Daulanova, Mia Touche. Oltre alle sfilate, la settimana della moda offrirà un importante educational tour della costa salentina.