Taranto, le variazioni agli orari dei bus urbani a San Silvestro e Capodanno

Nelle giornate di San Silvestro e di Capodanno gli orari delle corse degli autobus di Kyma Mobilità subiranno alcune variazioni. Il 31 dicembre le ultime corse delle linee degli autobus partiranno nel pomeriggio, massimo intorno alle ore 19.00, si evidenzia che le partenze per l’area industriale saranno effettuate solo in “andata”.

Nel giorno di Capodanno il servizio degli autobus di Kyma Mobilità inizierà alle ore 7.30, per poi essere sospeso dalle ore 14 alle ore 18.00, e riprendere proseguendo fino alle ore 23.00. Nel link qui sotto la tabella per consultare in dettaglio le variazioni degli orari per ogni singola linea.