Taranto, le modifiche alla viabilità per le gare di triathlon

Il 29 e 31 agosto, in occasione delle gare di Triathlon individuale e a staffetta, previste dal programma dei XX Giochi del Mediterraneo, la viabilità cittadina subirà alcune variazioni per consentire il loro regolare svolgimento.





“Dalle 15 alle 20 del 29 agosto – spiega una nota stampa del Comune di Taranto – o comunque fino a quando si renderà necessario, per la gara di Triathlon individuale maschile e femminile non sarà possibile percorrere via Sant’Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II (la cosiddetta “ringhiera”), il lato sud di piazza Castello Aragonese, discesa Vasto, Ponte Girevole, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III, via Dante (tra via Pupino e via Nitti), via Nitti (tra via Dante e corso Umberto I), corso Umberto I (tra via Nitti e via Regina Margherita), via Regina Margherita (tra corso Umberto I e via Matteotti), via Matteotti.





Il 30 agosto, invece, le restrizioni interesseranno dalle 16 alle 17:30 le seguenti aree, in vista della staffetta prevista per il giorno dopo: via Di Mezzo (tra via Sant’Egidio e discesa Vasto), via Sant’Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello Aragonese e discesa Vasto.





Chiudono la serie le variazioni alla viabilità previste per il 31 agosto, giorno effettivo della gara a staffetta. Tra le 16:30 e le 20 non sarà possibile transitare da via Di Mezzo (tra via Sant’Egidio e discesa Vasto), via Sant’Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello Aragonese, discesa Vasto, Ponte Girevole, corso Due Mari, piazza Carbonelli, via Regina Margherita, via Roma e lungomare Vittorio Emanuele III.





Le auto dirette in Città Vecchia o provenienti dal versante occidentale, saranno reindirizzate verso il ponte Punta Penna, mentre chi proviene dal versante orientale sarà deviato verso via Cavallotti”.