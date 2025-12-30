Info Utili
Taranto, le modifiche al servizio bus per il 31 dicembre e l’1 gennaio
Per il 31 dicembre e per l’1 gennaio Kyma Mobilità comunica la programmazione dei servizi di trasporto pubblico. Il 31 dicembre, San Silvestro, il servizio bus urbano subirà una riduzione pomeridiana con le ultime corse entro le ore 19:30.
Per la giornata di Capodanno, 1 gennaio, il trasporti bus osserverà una sospensione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e sarà così organizzato: Mattina: servizio attivo fino alle ore 14:00 (ultime corse intorno alle 13:00); Pomeriggio: il servizio riprenderà regolarmente a partire dalle ore 18:00. Fine servizio: le ultime corse serali si effettueranno entro le ore 23:00. Inoltre che, per l’intera giornata del 1° gennaio, l’area del centro commerciale Porte dello Jonio resterà chiusa; pertanto, nessuna linea effettuerà deviazioni o fermate presso tale località.