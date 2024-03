Taranto, le “Icone” di Emanuele Lecci in mostra a La Factory

Si riaccendono i riflettori sull’Hypercube Gallery de La Factory. In mostra le opere di Emanuele Lecci. Vernissage in programma alle 19:30, a Porta Napoli, in via Niceforo Foca 30.





“Icone” è il titolo della mostra che evidenzia i cambiamenti che spesso fanno seguito alle crisi. Le ideologie vengono percepite come catene, gabbie e ancora, vecchie e superate. “L’autore si ritrova a pensare al passato – spiega una nota stampa – ad alcuni personaggi che, in modi diversi uno dall’altro, hanno provato a cambiare il sistema, diventando così icone e acquistando un duplice significato. Il primo è quello spirituale/utopistico. Il secondo è pop, quasi a dissacrare il personaggio stesso”.

Emanuele Lecci è nato in provincia di Lecce, residente ad Inzago in provincia di Milano. Diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Lecce indirizzo pittura, lavora come docente presso il Liceo Artistico di Monza. Dedica il suo tempo alla sperimentazione artistica.