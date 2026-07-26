Taranto: lavori Aqp, modifiche alla viabilità al rione Paolo VI

Kyma Mobilità in una nota stampa informa la cittadinanza dí Taranto che “lunedì 27 luglio 2026 la viabilità ordinaria al Quartiere Paolo VI subirà alcune modifiche temporanee per consentire l’esecuzione di interventi urgenti sulla rete idrica cittadina. Secondo quanto comunicato dalla ditta incaricata da Acquedotto Pugliese (AQP), le operazioni richiederanno la chiusura totale al traffico di Via Sommovigo e Corso Buozzi (ang. Via Sommovigo).





Pertanto i percorsi delle linee urbane saranno così modificati:

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 15:00 (e comunque sino a cessate esigenze):

– LINEA 11 – Direzione Porto Mercantile: da Viale del Lavoro non svolta su Via Sommovigo ma fa inversione su Viale del Lavoro, prosegue dritta e svolta a destra su Viale del Turismo, a sinistra su Viale Cannata e riprende il consueto percorso.

– LINEA 17 – Direzione Porto Mercantile: da Via Pastore non svolta a destra su Via Sommovigo ma svolta a sinistra sulla stessa Via Sommovigo, a destra su Viale del Lavoro, a destra su Viale del Turismo, a destra su Viale Cannata e riprende il consueto percorso. Le linee di Appia seguiranno la stessa deviazione.

– LINEA 24 – Direzione Ipercoop: da Viale del Lavoro non svolta a sinistra su C.so Buozzi ma fa inversione su Viale del Lavoro, prosegue dritta e svolta a destra su Viale del Turismo, a sinistra su Viale Cannata e riprende il consueto percorso.

– LINEA 24 – Direzione Park Cimino: da Viale Cannata non svolta a destra su C.so Buozzi ma svolta prima a destra su Viale del Turismo, a destra su Viale del Lavoro (deviazione Cittadella) e riprende il consueto percorso.

Personale aziendale provvederà ad installare una fermata provvisoria su Via Pastore subito prima di Via Sommovigo e ad apporre avvisi per l’utenza sulle fermate temporaneamente soppresse per il mancato passaggio”. (Foto ufficio stampa Kyma Mobilità)