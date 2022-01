Taranto, la vittoria sfuma sul dischetto

Una gara controversa, finita pari, giocata a sprazzi intensi (in copertina, il rigore realizzato da Saraniti – foto Aurelio Castellaneta)

Nella prima mezzora la Paganese ha il pallino ma poi cala e becca il rigore: il portiere ribatte corto su Giovinco e deve atterrare Falcone che si stava fiondando sulla palla. Il Taranto festeggia il gol di Saraniti (44′) con un piede negli spogliatoi. Condizione ideale.





La serata infila il binario del minimo sforzo col massimo risultato. C’è Ferrara, rientrante dopo lo stop e in effetti non ancora all’altezza delle sue prestazioni. Non c’è Santarpia ma la qualità di Falcone riprende a farsi largo (la staffetta arriverà in corsa..). Il Taranto è guardingo e attende l’attimo, cendendo però metri quadri alla coppia Cretelli-Firenze (i migliori in campo) che in un paio di occasioni innescano bene sulla sinistra, dove Guadagni e Castaldo minacciano ma non soprendono Chiorra. La Paganese viaggia a ritmi alti, anche troppo visto il finale di frazione in cui il Taranto si riprende il campo e conquista il prezioso vantaggio.

Piove, fa freddo e la domenica è di quelle che da mettere a frutto, al di là della prestazione. Il Taranto cerca la vittoria-trampolino, la Paganese i sospirati punti-trasferta per smuovere lo stagno.

Il secondo tempo parte in sordina ma, stavolta da destra, i campani sorprendono il Taranto e per Firenze, che si conferma giocatore di categoria superiore, è tutto facile davanti alla porta, in corsa, su assist di Guadagni.

Il pareggio dà la sveglia al Taranto e riscalda i 2138 paganti che hanno sfidato il meteo. Un paio di forcing, un palo sfiorato, due parate di Baiocco e soprattutto la parata irregolare del difensore Bianchi (espulso) sanno tanto di preludio…

Sul dischetto va Giovinco e, come col Monterosi a fine ottobre, il giocatore che tanto crea e tanto ottiene su tutte le altre zolle del campo, dagli undici metri manca il gol.

Il Taranto non si arrende e con Ghisleni, Saraniti, Barone (entrato per Giovinco) e Santarpia prova a sfondare il muro campano. Ma la Paganese, nonostante l’inferiorità numerica, non si scompone e porta a casa il pareggio.

TARANTO-PAGANESE 1-1

TARANTO (4231): Chiorra 6.5; Ferrara 5.5 (69’ De Maria 6), Marsili 6, Zullo 6, Benassai 6, Versienti 6; Falcone 6 (60’ Santarpia 6), Civilleri 6.5, Saraniti 6, Giovinco 5.5 (77’ Barone), Mastromonaco 5.5 (60’ Ghisleni 6.5),

In panchina: Antonino, Zecchino, Tomassini, Bellocq, Guastamacchia, Labriola, Cannavaro. Allenatore: Laterza 6

PAGANESE (352) Baiocco 5; Konate 6 (65’ Murolo 6), Bianchi 6, Sbampato 6; Firenze 7, Martorelli 6 (65’ Scanagatta 6), Manarelli 6 (84’ Brogni sv), Cretella 7, Zanini 6; Guadagni 6.5 (85’ Volpicelli sv), Castaldo 6 (78’ Piovaccari sv).

In panchina: Pellecchia, Diop, Tommassini, Iannone, Del Regno. Allenatore: Grassadonia 7

ARBITRO: Galipò di Firenze

RETI: 44’Saraniti (T) 56’ Firenze (P). NOTE: Giornata fredda e piovosa, terreno in discrete condizioni, spettatori 2138 (il Taranto non ha fatto campagna abbonamenti).

AMMONITI: Mastromonaco (T) Sbampato (P) Baiocco (P) Firenze (P)

ESPULSI: 62’Bianchi(P)

Angoli: 4-4

Recuperi: 2’, 6’