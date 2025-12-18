Calcio, Sport
Taranto, la vetta è a 7 punti
Taranto battuto oggi a Bisceglie (2-1). Terza sconfitta stagionale, primo posto lontano adesso di sette punti. Tutto in un pomeriggio di foschia … (risultati e classifica)
UC BISCEGLIE TARANTO 2-1: 10‘ Caputo (B), 48’ Ramos (B), 61’ Losavio (T)
UC BISCEGLIE: Lullo; Cappellari, Bocchino, Bufi (81’ Monopoli), Loseto; Caputo (77‘ Kone), Diomande (90’ Andriano), D’Elia, Zinetti; Bonicelli (90’ Saani), Ramos.
A disp: Loiodice, Cangelli, Soldani, Torchetti, De Blasio.
Allenatore Rumma.
TARANTO: De Simone; Hdziosmanovic (84’ Zampa), Rizzo (46’ Delvino), Konate, Derosa (49’ Aguilera); Vukoja, Di Paolantonio (49’ Incerti); Monetti (49’ Corallini), Losavio Loiodice; Trombino.
A disp: Fallani, Brunetti, Labianca, Kirliauskas. Allenatore Morea (Panarelli squalificato).
Ringraziamo Cosimo Lenti per la foto.