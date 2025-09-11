Taranto, la stagione del Fusco 2025/2026. Nomi e date tra musica e teatro

Teatro Fusco, stagione teatrale 2025/2026 presentata questa mattina a Taranto. Promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Culture, la programmazione unisce grandi classici, drammaturgia contemporanea, narrazione civile e concerti di altissimo profilo.

Dieci gli spettacoli di prosa in cartellone, tra cui una prima nazionale, accompagnati da cinque eventi musicali di rilievo internazionale.

Tra i protagonisti della stagione teatrale spiccano Malika Ayane, Edoardo Purgatori, Alessio Boni, Caterina Murino, Michele Riondino, Leo Gullotta, Gabriele Lavia e Paolo Calabresi. Per la stagione musicale, i riflettori saranno puntati su artisti straordinari come Take 6 in prima regionale, Tony Momrelle, Frida Bollani, Danilo Rea & Peppe Servillo, e sull’omaggio speciale a Pino Daniele con il live dei suoi storici musicisti.

Le prevendite partono il 16 settembre con la prelazione per gli abbonati della stagione 2024/2025 (fino al 26 settembre), seguita dalla campagna nuovi abbonamenti dal 30 settembre al 10 ottobre (per la prima volta c’è anche un pacchetto abbonamento per la stagione Musica) e dalla vendita dei singoli biglietti dal 14 ottobre.

Si parte il 12 e 13 novembre 2025 con “Brokeback Mountain – A play with music” dal racconto di Annie Proulx, una storia di amore segreto tra due giovani cowboy nel Wyoming degli anni ’60. Un’intensa produzione teatrale con musiche dal vivo di Dan Gillespie Sells e l’emozionante voce di Malika Ayane, per la regia di Giancarlo Nicoletti.

A seguire il 4 e 5 dicembre, “Iliade. Il gioco degli dei”, con Alessio Boni e Antonella Attili, un’epica rilettura del poema omerico che riflette i drammi eterni della nostra contemporaneità, diretta dallo stesso Boni insieme a Roberto Aldorasi e Marcello Prayer.



IN PRIMA NAZIONALE – Il 7 e 8 gennaio andrà in scena “Art” di Yasmina Reza, una delle commedie più rappresentate al mondo in una nuova regia che segna il debutto alla regia teatrale di Michele Riondino anche in scena con Daniele Parisi, una riflessione graffiante sull’amicizia e sull’arte.

Il 22 e 23 gennaio arriva “La vedova scaltra” di Goldoni, per la regia di Giancarlo Marinelli, una macchina comica perfetta tra amore, inganni e libertà femminile, con Caterina Murino e la voce fuori campo di Jean Reno, e anche Mino Manni e Patrizio Cigliani.

Mentre il 4 e 5 febbraio è la volta de “Il caso Jekyll” da Stevenson, con Daniele Russo e la regia di Sergio Rubini, uno sguardo moderno e psicologico sul tema dell’inconscio.

Il 17 e 18 febbraio Leo Gullotta interpreta “Tutto per bene” di Pirandello, diretto da Fabio Grossi, una delle più potenti riflessioni pirandelliane su verità, inganno e legami familiari; seguito il 3 e 4 marzo dal monologo brillante e autobiografico “Tutti gli uomini che non sono” di e con Paolo Calabresi, una commedia brillante e autobiografica tra travestimenti e trasformazioni reali, che interroga sull’identità e sul talento.

Il 10 e 11 marzo Gabriele Lavia dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” l’opera più intima e autobiografica di Eugene O’Neill, con Federica Di Martino, un viaggio drammatico nei tormenti di una famiglia distrutta dalle dipendenze e dai rimpianti.

Chiudono la programmazione di prosa “Un sabato, con gli amici”, tratto da un romanzo di Andrea Camilleri (26 e 27 marzo) regia di Marco Grossi, e “A qualcuno piace caldo” (8 e 9 aprile), adattamento teatrale del celebre film con un cast di 13 attori guidato da Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato, per la regia di Geppy Gleijeses.

Sul fronte musicale, il Teatro Fusco ospiterà: il 18 dicembre il gruppo vocale Take 6, vincitore di 10 Grammy, porta sul palco il nuovo progetto Rhapsody, tra gospel, jazz e armonie vocali mozzafiato; il 10 gennaio i musicisti storici di Pino Daniele celebrano il mito napoletano con un concerto-tributo emozionante, tra jazz e canzone d’autore con il concerto-tributo Nero a metà Experience; il 21 febbraio Tony Momrelle, la voce soul del Regno Unito, che ha collaborato con i giganti della musica mondiale, porta a Taranto uno show raffinato e coinvolgente, seguito il 14 marzo dalla poesia musicale di Frida Bollani, giovane talento del pianoforte italiano; gran finale il 18 aprile con Napoli e Jazz, un viaggio emozionale tra canzone napoletana e improvvisazione jazz firmato Danilo Rea e Peppe Servillo.

Il botteghino del Teatro Fusco sarà aperto dal 16 settembre, dal martedì al venerdì (10:00–13:00 / 16:00–19:30) e 2 ore prima di ogni replica. I biglietti saranno disponibili anche online su www.vivaticket.com.