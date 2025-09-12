Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Teatro
Taranto, la stagione 2025/2026 del teatro Orfeo
Presentata stamattina la stagione 2025/2026 del teatro Orfeo di Taranto. Ecco il dettaglio:
Spettacoli in abbonamento:
– Raoul Bova
“Il nuotatore di Auschwitz”
15 novembre 2025
– Giuseppe Zeno
“Travolti da un insolito destino…”
20 novembre 2025
– G. Esposito e N. Schiano
“Benvenuti in casa Esposito”
4 dicembre 2025
– Massimo Ghini
“Il vedovo”
16 dicembre 2025
– Luca Bizzarri
“Non hanno un dubbio”
21 dicembre 2025
– Carlo Buccirosso
“Qualcosa è andato storto”
21 gennaio 2026
– S. Assisi – G. Cantore
“Mi dimetto da uomo”
5 febbraio 2026
– G. Pasotti e G. Giorgio
“Otello”
10 febbraio 2026
– Stefano Fresi
“Dioggene”
13 febbraio 2026
– Enrico Montesano
“Ottanta voglia di stare con voi”
7 marzo 2026
– V. Belvedere e C. Bocci
“Indovina chi viene a cena”
26 marzo 2026
– Drusilla Foer
“Venere nemica”
28 marzo 2026
– Peppe Barra
“Buonasera a tutti”
8 aprile 2026
– Biagio Izzo
“L’arte della truffa”
16 aprile 2026
Spettacoli fuori abbonamento:
– Herbert Ballerina
“Come una catapulta”
23 gennaio 2026
– Maurizio Lastrico
“Sul Lastrico”
8 febbraio 2026
– Serena Rossi
“SereNata a Napoli”
12 febbraio 2026
– Massimo Di Cataldo
“1996-2026 – Se adesso te ne vai”
14 febbraio 2026
– Antonio Grosso
“Minchia Signor Tenente”
19 febbraio 2026
– Nuzzo e Di Biase
“Totalmente incompatibili”
27 febbraio 2026
– Giovanni Cacioppo
“Che rimanga tra noi”
14 marzo 2026
– Gioele Dix
“Onderòd”
20 marzo 2026
– E. Avitabile e T. Esposito
“Neapolitan Invasion”
11 aprile 2026
– Biagio Izzo
“L’arte della truffa”
17 aprile 2026
– D. Morselli e M. Cirillo
“Bollicine”
24 aprile 2026
– Giuseppe Cruciani
“Via Crux”
25 aprile 2026
– P. Bacco e V. Calderisi
“Beauty Crime”
30 aprile 2026
Abbonamenti:
Platea e Prima Galleria: 420 euro.
Seconda Galleria e Platea Laterale: 350 euro.
Terza Galleria: 300 euro.
Settembre partirà con la prelazione per gli abbonati, da ottobre partiranno le prevendite per tutti gli spettacoli.
Per informazioni, abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it