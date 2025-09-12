Skip to main content

Taranto, la stagione 2025/2026 del teatro Orfeo

Presentata stamattina la stagione 2025/2026 del teatro Orfeo di Taranto. Ecco il dettaglio:

Spettacoli in abbonamento:

– Raoul Bova
“Il nuotatore di Auschwitz” 

15 novembre 2025

– Giuseppe Zeno
“Travolti da un insolito destino…” 

20 novembre 2025

– G. Esposito e N. Schiano 

“Benvenuti in casa Esposito” 

4 dicembre 2025

– Massimo Ghini 

“Il vedovo”
16 dicembre 2025

– Luca Bizzarri
“Non hanno un dubbio” 

21 dicembre 2025

– Carlo Buccirosso 

“Qualcosa è andato storto” 

21 gennaio 2026

– S. Assisi – G. Cantore 

“Mi dimetto da uomo” 

5 febbraio 2026

– G. Pasotti e G. Giorgio

 “Otello”
10 febbraio 2026

– Stefano Fresi 

“Dioggene”
13 febbraio 2026

– Enrico Montesano
“Ottanta voglia di stare con voi” 

7 marzo 2026

– V. Belvedere e C. Bocci
“Indovina chi viene a cena” 

26 marzo 2026

– Drusilla Foer 

“Venere nemica” 

28 marzo 2026

– Peppe Barra 

“Buonasera a tutti” 

8 aprile 2026

– Biagio Izzo
“L’arte della truffa” 

16 aprile 2026

Spettacoli fuori abbonamento:

– Herbert Ballerina 

“Come una catapulta” 

23 gennaio 2026

– Maurizio Lastrico 

“Sul Lastrico”
8 febbraio 2026

– Serena Rossi 

“SereNata a Napoli” 

12 febbraio 2026

– Massimo Di Cataldo
“1996-2026 – Se adesso te ne vai” 

14 febbraio 2026

– Antonio Grosso
“Minchia Signor Tenente” 

19 febbraio 2026

– Nuzzo e Di Biase 

“Totalmente incompatibili” 

27 febbraio 2026

– Giovanni Cacioppo 

“Che rimanga tra noi”

14 marzo 2026

– Gioele Dix 

“Onderòd”
20 marzo 2026

– E. Avitabile e T. Esposito 

“Neapolitan Invasion” 

11 aprile 2026

– Biagio Izzo
“L’arte della truffa” 

17 aprile 2026

– D. Morselli e M. Cirillo 

“Bollicine”
24 aprile 2026

– Giuseppe Cruciani 

“Via Crux”
25 aprile 2026

– P. Bacco e V. Calderisi 

“Beauty Crime”
30 aprile 2026

Abbonamenti:
Platea e Prima Galleria: 420 euro.
Seconda Galleria e Platea Laterale: 350 euro.
Terza Galleria: 300 euro.
Settembre partirà con la prelazione per gli abbonati, da ottobre partiranno le prevendite per tutti gli spettacoli.

Per informazioni, abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it

