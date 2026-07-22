Taranto, la spiaggia di Lido Bruno diventa “ecologica”

La spiaggia come luogo di educazione, partecipazione e tutela dell’ambiente. Con questo obiettivo nasce #EcoSpiaggia – Trial Run | Diventa Sentinella della Costa, l’iniziativa in programma il prossimo 25 luglio, alle ore 9.30, presso il BeachBop di Lido Bruno, promossa da una rete di associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale costiero e patrocinato da Provincia, Comune di Taranto e ARPA Puglia.



LAC Taranto, Comitato promotore per il Museo delle scienze di Taranto, Marevivo Puglia, Plasticaqquà, Pro Loco capo S.Vito, TRACCE aps, WWF Taranto OA, sono i coorganizzatori di un evento che rappresenta il primo passo di un percorso finalizzato alla istituzione delle Spiagge Ecologiche, intese non soltanto come luogo di balneazione, ma come spazio in cui cittadini, famiglie, operatori e istituzioni possano condividere responsabilità e buone pratiche per la tutela del mare e degli ecosistemi costieri. Nel corso della mattinata adulti e bambini potranno partecipare gratuitamente a un itinerario esperienziale articolato in cinque tappe tematiche, dedicate all’osservazione dell’ambiente costiero, alla conoscenza delle piante marine (come la posidonia oceanica e la cymodocea nodosa) e del ruolo delle banquette (biomasse spiaggiate) nella difesa naturale delle spiagge, alla corretta gestione dei rifiuti, alla scoperta della flora costiera e al riconoscimento delle tracce della fauna costiera, con particolare attenzione al fratino e alle tartarughe.



Ogni tappa sarà animata dalle associazioni partner attraverso laboratori, giochi e attività divulgative, offrendo ai partecipanti un’esperienza diretta di educazione ambientale. Al termine del percorso, grandi e piccoli riceveranno il Diploma della Sentinella della Costa, simbolo dell’impegno assunto nella tutela del litorale ed un omaggio per grandi e piccini.



L’iniziativa è realizzata interamente grazie al contributo volontario delle associazioni coinvolte, che metteranno a disposizione competenze, materiali e personale e grazie alla disponibilità del BeachBop Social Sea Bar : un esempio concreto di collaborazione civica che dimostra come la tutela dell’ambiente possa nascere dall’impegno condiviso della comunità. Secondo gli organizzatori “proteggere il mare significa innanzitutto conoscerlo. Con #EcoSpiaggia vogliamo dimostrare che la spiaggia può diventare un luogo di apprendimento, di partecipazione e di responsabilità condivisa, capace di coinvolgere le persone di ogni età nella salvaguardia del patrimonio naturale costiero”. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e la partecipazione è gratuita.