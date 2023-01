Taranto, la processione di Gesù Bambino chiude il programma natalizio della Confraternita del Carmine

Si concluderà venerdì 6 gennaio, con la processione di Gesù Bambino, il programma dedicato alle festività natalizie 2022 proposto dall’Arciconfraternita del Carmine di Taranto.

Alla processione, che si svolgerà in comunione con la Confraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, parteciperanno le Consorelle e i Confratelli in abito di Rito.







Prenderà il via alle ore 17,15 dalla Cattedrale di San Cataldo, percorrendo la città vecchia, per arrivare alla Chiesa del Carmine dove ci sarà la funzione della Santa Messa alle ore 18,30, celebrata dai Padri Spirituali Don Marco Gerardo e Don Emanuele Ferro. Al termine della celebrazione, riprenderà il suo percorso per le vie D’Aquino, Cavour, Anfiteatro, Berardi, arrivando a Piazza Maria Immacolata per poi procedere per via D’Aquino, Piazza Giovanni XXIII e rientrare nella Chiesa del Carmine.

‘’La statua, che è quella originale di proprietà della SS. Trinità, sarà portata in processione dai giovani novizi, aiutati alle forcelle da confratelli più di esperienza, proprio per condividere quel sentimento di fraternità che alimenta gli antichi sodalizi, seguita dai due labari e dal Crocifisso, dalle consorelle e dai confratelli, oltre che dal complesso bandistico “G. Chimienti” città di Montemesola, diretto dal M°. Lorenzo De Felice che proporrà le tradizionali pastorali. Tutto lo svolgimento del Rito sarà affidato alla cura del Commissario arcivescovile Tonino Gigante“.