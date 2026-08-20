Taranto, la parata di Fondazione Taranto25 inaugura il Fan Village di piazza Garibaldi

STASERA LA PARATA INAUGURALE alla vigilia dei XX Giochi del Mediterraneo. Appuntamento alle 19.00 in via Di Palma (altezza Ovs).

“Per noi tutti della Fondazione Taranto 25 è un onore inaugurare la serie di eventi collaterali che in città accompagneranno lo svolgimento delle competizioni dei Giochi del Mediterraneo 2026” si legge nella nota che annuncia questo primo evento. Stasera, per le strade del Borgo, sfileranno oltre 50 società sportive di Taranto e della provincia, “realtà che sosteniamo nel corso della stagione agonistica – evidenziano dalla Fondazione –ci saranno inoltre diverse società che ci hanno chiesto di partecipare e che con enorme piacere accogliamo per far festa insieme! Tutti uniti, lungo il percorso, per dare un caloroso benvenuto alle atlete e agli atleti del Mediterraneo che in queste ore stanno approdando a Taranto. Raggiungeremo piazza Garibaldi, dando ufficialmente il via alle giornate di sport, musica e sorrisi del Fan Village allestito a pochi passi dal ponte girevole”. L’appuntamento è dunque per stasera alle 19,00, in via Di Palma (all’altezza di Ovs).