Taranto, la navigazione a vela e il mare per il recupero dei minori

Il mare, l’elemento che circonda Taranto e la navigazione a vela diventano mezzi educativi e d’integrazione sociale per sette minori in “Messa Alla Prova” in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia (USMM) di Taranto.



E’ l’innovativo progetto “Mare Dentro: laboratori velici e di arte marinaresca”, proposto e finanziato dal Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, presentato in conferenza stampa al Molo Sant’Eligio.



Nei prossimi giorni sette minori in Messa Alla Prova in carico all’USSM di Taranto saranno coinvolti in uscite in mare con imbarcazione a vela: è solo una delle attività marinaresche con cui il progetto “Mare Dentro” vuole raggiungere la crescita e responsabilizzazione dei sette giovani, nonché insegnare loro il rispetto dell’altro e delle regole.





Infatti il mare, come la vita, ha le sue regole: sperimentare la vita di bordo, gli spazi limitati, l’essere “equipaggio” è un modo per mettersi in gioco, scoprire nuove regole di convivenza ed elaborare prospettive diverse e creative sul proprio vissuto personale. L’ente gestore incaricato della conduzione delle attività del progetto “Mare Dentro” è l’“ETS-APS Salpiamo” che da anni promuove e diffonde la cultura del mare e della navigazione a vela come mezzo educativo, riabilitativo e d’integrazione sociale.