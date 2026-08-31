Taranto, la grande atletica si prende la scena dei Giochi del Mediterraneo. Tennis, serata finale. Il programma di oggi





È ancora l’Italia la protagonista della nona giornata dei Giochi del Mediterraneo. Nonostante alcune delusioni tra calcio e pallavolo, gli Azzurri hanno vinto 5 ori e 14 medaglie. I titoli sono arrivati nel lancio del giavellotto con Giovanni Frattini, nel salto in lungo con Francesco Inzoli, nel doppio misto di tennis, nella gara a squadre di judo e nel concorso generale a squadre femminile di ginnastica artistica.



(info Editorial Team International Media)

Si sono distinte anche il Marocco, capace di vincere tre ori tra atletica e tennis, e la Francia, che grazie all’oro nel team event di equitazione è salita al terzo posto nel medagliere. In testa rimane l’Italia con 146 metalli, di cui 50 ori; mentre la Turchia è seconda.

ATLETICA

Nella prima giornata dell’atletica Marocco e Italia hanno vinto due ori ciascuno, con gli Azzurri che hanno conquistato sette medaglie in otto gare. Nei 5.000 metri donne la marocchina Fatima Ezzahra Birdaha ha vinto, migliorando il proprio primato personale di 36 secondi. Marocco che ha gioito anche nei 100 metri maschili, grazie a Yassine Hssine. L’Italia ha fatto doppietta nel lancio del giavellotto con Giovanni Frattini e Michele Fina e ha primeggiato nel salto in lungo con Francesco Inzoli. Nel salto con l’asta la slovena Tina Sutej ha raggiunto i 4,60 metri, stabilendo il record dei Giochi del Mediterraneo nella specialità.

CALCIO

Nel torneo maschile di calcio l’Algeria ha vinto la medaglia d’oro battendo 2-0 la Tunisia in finale. Gli algerini chiudono la competizione da imbattuti. Il bronzo è andato al Marocco, che ha dominato 4-1 l’Italia.

PALLAVOLO

Nella pallavolo Francia e Turchia sono tornate a vincere il titolo ai Giochi del Mediterraneo dopo diversi anni. Ai francesi nel torneo maschile mancava da Bari 1997 (29 anni), mentre le turche al femminile non vincevano da Almeira 2005 (11 anni). La Francia in finale ha battuto 3 set a 0 la Grecia. Stesso risultato per la Turchia, che ha sconfitto l’Italia. I bronzi sono andati alla Serbia tra le donne e all’Italia tra gli uomini.

TIRO A SEGNO

È ancora la Serbia a conquistare la medaglia d’oro nel tiro a segno. I serbi hanno vinto la prova a squadre di carabina grazie ad Aleksa Rakonjac e Andelija Stevanovic. Argento per l’Italia con Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia e bronzo per la Turchia con Mert Nalbant e Damla Kose.

JUDO

Nella gara a squadre di judo l’oro è andato all’Italia di Christian Parlati, Asya Tavano, Sansei Kwadjo Anani, Michela Terranova, Valerio Accogli e Irene Pedrotti, che in finale hanno battuto 4-1 la Francia. Il bronzo è stato vinto dalla Slovenia.

TENNIS

Nel tennis si sono assegnate le medaglie nei doppi. Al maschile, si è imposto il Marocco di Yassine Dlimi e Younes Lalami, con argento alla Spagna e bronzo a Cipro. Tra le donne, l’oro è andato alla Grecia di Eleni Korokozidi e Martha Matoula, con argento all’Italia e bronzo alla Turchia. Nel misto ha vinto l’Italia di Vittoria Paganetti e Filippo Romano, con argento alla Spagna e bronzo al Marocco.

GINNASTICA ARTISTICA

Nel concorso generale a squadre femminile di ginnastica artistica l’Italia ha vinto l’oro con Angela Andreoli, Eleonora Calaciura, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino e Sofia Tonelli. A completare il podio, la Spagna, argento, e l’Algeria, bronzo.

EQUITAZIONE

Nella prova a squadre di salto ostacoli la Francia ha vinto l’oro e con questo successo è salita al terzo posto nel medagliere. Completano il podio Spagna, argento, e Marocco, bronzo.

Credit foto: TA2026MG

La terza e ultima settimana dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 inizia con una giornata da 21 titoli in otto sport. Atletica, calcio femminile, ginnastica artistica e pallamano uomini, sollevamento pesi, singolari di tennis, tiro a segno misto (pistola) e la staffetta mista di triathlon. Queste le discipline in cui si disputano finali.

Il basket 3×3 gioca i quarti, proseguono la pallanuoto, i singolari di tennis tavolo e le regate della vela e inizia il programma del canottaggio nel Mar Piccolo.

Le finali di oggi lunedì 31 agosto

Dalle 10 – Sollevamento pesi: finale 53kg, 61kg donne e 65kg uomini (Palazzetto dello Sport, San Giorgio Jonico)

10.30 – Calcio: finale bronzo donne (Stadio Fanuzzi, Brindisi)

13.30 – Tiro a segno: finale pistola a squadre miste (Palazzetto Albano, Torricella)

17.30 – Ginnastica artistica: team event uomini (PalaCampitelli, Grottaglie)

17.30 – Pallamano: finale bronzo uomini (Palazzetto dello Sport, Fasano)

Dalle 17.45 – Atletica: finale alto e lungo donne, disco uomini, 100 ostacoli e 800m donne, 110 ostacoli e 800m uomini, peso e 10.000m donne, 4x100m uomini e donne (Stadio Giuseppe Valente, Taranto)

18.00 – Triathlon: staffetta mista (circuito cittadino, Taranto)

Dalle 18.30 – Tennis: finale singolare uomini e donne (Magna Grecia Tennis Center, Taranto)

19.00 – Calcio: finale donne (Stadio Iacovone, Taranto)

20.00 – Pallamano: finale uomini (Palazzetto dello Sport, Fasano)