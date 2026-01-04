Taranto, “La Befana vien dal mare” iniziativa benefica a Piazzale Democrate

Taranto si prepara a rinnovare l’appuntamento con “La Befana vien dal mare 2026”, IX edizione dell’evento di beneficenza promosso dalla Polisportiva Vogatori Taras, in collaborazione con UISP Taranto, capace di unire tradizione marinara, sport e solidarietà.

La manifestazione è in programma martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 10.00, nello scenario del Piazzale

Democrate. Anche quest’anno la Befana arriverà dal mare a bordo della storica lancia a dieci remi, accompagnata dai vogatori in costume, regalando ai bambini una mattinata di festa, colori e sorrisi.

Un’immagine simbolica che racconta Taranto, valorizzando la voga come pratica sportiva identitaria e il legame profondo con il mare. Il cuore dell’iniziativa resta il suo forte valore sociale. Con il messaggio “Regalati una calza e regalerai una calza”, per ogni calza acquistata ne verrà donata una in

beneficenza ai bambini delle case-famiglia e ai ragazzi con disabilità assistiti dalle associazioni del territorio. Un gesto semplice che trasforma una festa popolare in un concreto atto di inclusione e condivisione.



La manifestazione prenderà il via dal Molo Sant’Eligio, da dove la Befana salperà per raggiungere il Piazzale Democrate, accolta da un clima festoso con musica, animazione e intrattenimento dedicato ai più piccoli, fino alla distribuzione delle calze a tutti i bambini presenti.