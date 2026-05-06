Eventi, Il lato bello
Taranto, l’8 maggio la processione a mare di San Cataldo sulla motonave Cheradi della MM
Venerdì 8 maggio, la città di Taranto celebrerà il suo Patrono con la tradizionale processione a mare
del simulacro del Santo. La Marina Militare, nel solco delle tradizioni che la vedono operare da oltre un secolo in sinergia con Enti ed Istituzioni locali, supporterà la manifestazione rendendo disponibile la motonave Cheradi e il Castello Aragonese.
Le celebrazioni vedranno la tradizionale processione a mare di San Cataldo a bordo della motonave
Cheradi della Marina Militare. Seguiranno fuochi pirotecnici dal Castello Aragonese al transito della
statua del Santo Patrono e, dopo l’ormeggio presso la banchina del Castello Aragonese, la processione proseguirà fino alla Basilica Cattedrale.
Al termine della giornata si terrà la cerimonia dell’ammaina bandiera alle ore 19:54 che sarà accompagnata dalle note della fanfara di Presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud schierata lungo la banchina del canale navigabile. (Foto Comando Interregionale Marittimo Sud – Nucleo Pubblica Informazione)