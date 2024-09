Taranto, bus per le scuole: tutte le novità Kyma e Ctp

Da lunedì 16 settembre, in concomitanza con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico in Puglia, entra in vigore il nuovo orario invernale scolastico di Kyma Mobilità (già disponibile sul sito www.kymamobilita.it) con molte novità, tra cui le numerose corse per gli studenti.

Durante gli orari di maggiore flusso, infatti, è stato predisposto sia il potenziamento delle linee esistenti sia l’attivazione di nuove “corse scolastiche” da/per la città sulle principali direttrici: Paolo VI, Statte, Lama e i capolinea di Pezzavilla, Saturo/Leporano e Sanarica/San Donato.

Molte scuole del territorio stanno anticipando l’avvio e per questo Kyma Mobilità sta predisponendo delle corse speciali “bis” per far fronte all’esigenza in questi giorni, anche utilizzando gli autosnodati con maggiore capienza.

Il Presidente di Kyma Mobilità, Daniele D’Ambrosio, nell’occasione ha annunciato che «gli abbonamenti mensili per gli studenti under 21 non hanno subito alcun aumento continuando a costare 20 euro; Kyma Mobilità ha anche mantenuto a loro favore una particolare scontistica sull’abbonamento annuale che costa 180 euro invece di 200 euro, quest’ultimo può essere acquistato anche con pagamento dilazionato senza interessi».

Con l’introduzione del sistema di bigliettazione elettronica GOKyma, inaugurato nello scorso giugno, gli studenti utilizzeranno sugli autobus le nuove tessere elettroniche di abbonamento che, già spedite a casa nelle settimane passate, sono smart card NFC con microchip interno.

Queste possono essere attivate online sul sito “kymattiva.it“ o recandosi all’Ufficio vendite in Via D’Aquino, procedura che andrà effettuata entro il 31 ottobre 2024 quando le vecchie tessere non saranno più valide.

Nell’Ufficio vendite di Via D’Aquino n.21 ci si potrà recare nel caso non fosse arrivata a casa la nuova tessera o per sottoscrivere un nuovo abbonamento: in entrambi i casi si riceverà una nuova start card elettronica gratuita.

Se la nuova tessera elettronica viene attivata online entro il 30 settembre prossimo, infine, si avrà diritto a uno sconto di 2 euro sul primo abbonamento sottoscritto.

Una importante novità: mentre in passato i titolari di abbonamento erano tenuti ad esibire la tessera di abbonamento solo in caso di verifica a bordo da parte dei controllori, con il sistema di bigliettazione elettronica “Go Kyma” dovranno invece farla leggere dalla validatrice ogni volta che salgono su un autobus semplicemente avvicinandola con un “tap” al dispositivo la cui luce verde confermerà la validità dell’abbonamento.

Intanto, sul fronte del trasporto pubblico provinciale, Ctp anticipa di cinque giorni rispetto al calendario scolastico regionale i servizi di collegamento da e per gli istituti della provincia di Taranto. Infatti, verranno assicurati già a partire dal prossimo 11 settembre.

E così da quel giorno, ogni mattina, l’azienda metterà sulle strade provinciali e comunali circa 80 pullman (una ventina in più rispetto al solito proprio per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze degli studenti e anche degli insegnanti pendolari).

“Avremmo potuto – sottolinea il presidente di Ctp, Francesco Tacente – dare avvio a queste attività dal 16 settembre così come prevede il calendario sancito da una delibera approvata, nei mesi scorsi, dalla giunta regionale pugliese, ma siamo andati incontro alle esigenze manifestate da diversi dirigenti scolastici che, in virtù dell’autonomia di cui godono, hanno deciso di far suonare la campanella per l’inizio delle lezioni qualche giorno prima del previsto. E, come è evidente, aderendo alle loro richieste – aggiunge Tacente – abbiamo, di fatto aiutato gli studenti di queste scuole che, senza la nostra disponibilità, avrebbero avuto delle oggettive difficoltà nei loro spostamenti. Tutto questo avrebbe causato dei problemi logistici ai genitori di questi ragazzi – osserva il presidente di Ctp – che, in questo periodo, avrebbero probabilmente faticato a conciliare i propri orari di lavori con quelli scolastici dei loro figli”.

Infine, il presidente Tacente evidenzia che quello che sta per iniziare “è il primo anno scolastico in cui, per intero, gli studenti potranno viaggiare sugli 87 mezzi (di cui 20 ibridi) che abbiamo acquistato tra ottobre 2023 e lo scorso marzo rinnovando così profondamente il nostro parco mezzi, rendendolo più sicuro, più rispettoso dell’ambiente e più confortevole per i nostri passeggeri”.