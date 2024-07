Taranto Jazz Festival 2024, le tre date

Tosca, Chiara Coviello e Nino Buonocore. Sono i tre artisti che saliranno sul palco del Taranto Jazz Festival 2024, in Villa Peripato.

Giovedi 18 luglio si parte con Chiara Civello, polistrumentista romana in tour a dieci anni esatti dall’uscita di “๐˜Š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช” (Sony Music), un disco molto importante per la sua carriera, tributo in chiave jazz da ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฐ a ๐˜œ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜‰๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช, da ๐˜—๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜‹๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ fino a ๐˜—๐˜ข๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ, ๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ ๐˜Š๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข e ๐˜๐˜ข๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ ๐˜™๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช.

Venerdรฌ 19 Luglio ritorna, dopo la prima edizione del festival, questa volta in sestetto, Tosca, “๐˜“๐˜ข ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜Œ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ” รจ il nome del tour che celebra la sua trentennale carriera. Un concerto che racchiuderร tutto il calore e lโ€™energia, portando in scena brani giร conosciuti accanto a novitร .

Il 20 luglio Nino Buonocore con il suo tour “In jazz”, un artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni โ€™80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band dโ€™eccezione. Uno stile davvero unico che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale, che porta il meglio della sua musica, riletta in chiave jazzistica grazie allโ€™apporto di ottimi musicisti e speciali ospiti, in questo nuovo ed interessante progetto. Il quartetto base รจ formato daNino Buonocore alla chitarra e alla voce, Pino Tafuto al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Special guests ai fiati: Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba

Abbonamento e biglietti disponibili sul circuito TIcketone al link:

https://www.ticketone.it/artist/taranto-jazz-festival/.





Apertura porte ore 19.30.

Inizio concerti indicativi ore 21.30



:::

Il #TAJF รจ in collaborazione con

Comune di Taranto, Puglia Sounds e Movidabilia.