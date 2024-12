Taranto Innovation Summit laboratorio di idee e innovazione

“Taranto ha sete di innovazione. Il nostro impegno è trasformare questa sete in un movimento concreto, costruendo un laboratorio permanente sul territorio dove idee, persone e tecnologie possano convergere per creare valore”. Così Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità, in apertura del Taranto Innovation Summit nella Sala a Tracciare dell’Arsenale MM.





L’iniziativa è organizzata da ITS Academy Mobilità in collaborazione con Università degli Studi di Bari, CTE Calliope, Marina Militare, Puglia Women Lead, Confindustria Taranto e con il patrocinio del Comune di Taranto. “Ringrazio la Marina Militare – ha proseguito Busico – per averci dato la possibilità di utilizzare questo luogo iconico di Taranto, simbolo della città e del legame ultracentenario con la Marina”. “Ci fa estremamente piacere questa fusione con la città – ha sottolineato l’Ammiraglio Ispettore Pasquale de Candia, direttore dell’Arsenale di Taranto – è positivo essere parte di un’unica squadra, di una grande comunità. Questi eventi, inoltre, aiutano a far scoprire quanto è bella Taranto”. Nei saluti istituzionali il vicesindaco Gianni Azzaro e il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, hanno ricordato i progressi compiuti dal capoluogo ionico nel campo dell’innovazione, della sostenibilità, dell’economia circolare.





La prima giornata è stata una sinfonia di temi, argomenti, approfondimenti. Tanti i tasti toccati dai relatori accomunati dalla volontà di offrire strumenti idonei a comprendere i cambiamenti e ad utilizzare al meglio le nuove tecnologie. Valore aggiunto della seconda edizione del “Taranto Innovation Summit” è la presenza di oltre cento studenti delle scuole superiori, dell’università e di ITS, impegnati nell’Hackathon sui temi della mobilità sostenibile e della logistica. “Non ci possono essere processi di innovazione – ha spiegato Luigia Tocci, direttore di ITS Academy Mobilità – senza percorsi di formazione specialistici e mirati. E’ necessario che i ragazzi siano adeguatamente preparati per affrontare le sfide del mondo del lavoro in continua evoluzione. Non sappiamo con esattezza quali saranno i futuri profili professionali, ma siamo certi che alcune competenze trasversali verranno conservate e su queste stiamo lavorando”.





Marco Favia, comunication manager di Calliope ha scandito i tempi degli interventi che hanno animato i panel, coadiuvato da Rodolfo Sardone, responsabile scientifico CTE Calliope e dirigente dell’Asl di Taranto, nella parte su Urban Health: strumenti di prevenzione al servizio dei cittadini. Numerosi gli argomenti affrontati: pericoli vecchi e nuovi per la salute. Studi e verità scientifiche che si confondono con la disinformazione, soprattutto su social e web. Necessità di custodire e gestire in maniera appropriata dati e big data.





Tra le nuove cattive abitudini alimentari, la professoressa Licia Iacoviello, direttrice dell’unità di Ricerca, Epidemiologia e Prevenzione IRCCS Neuromed, ha segnalato l’aumento del consumo di cibi ultraprocessati causa di malattie cardiovascolari e tumorali. I cibi ultraprocessati sono elaborati in maniera industriale e in modo spinto, destrutturati e ricostruiti con additivi chimici.

Sempre in tema di salute Alessandro Di Flaviano, divulgatore scientifico sui social con “Rubrica Alimenti”, ha invitato a diffidare delle informazioni che si trovano sul web e ad affidarsi a siti riconducibili a enti o istituzioni pubbliche.





Nel pomeriggio ha preso avvio l’Hackathon tra gli studenti. Progetti ed elaborati saranno valutati dalla giuria composta da: Gaia Costantino, Ceo e co-founder Woman Lead; Paolo Gagliardi, Ceo Start Factory, commercialista esperto in start up; Luigia Tocci, direttore ITS Academy Mobilità; Silvia Sansone, project manager e Phd Planetek Italia; Silvio Busico, presidente ITS Academy Mobilità; Elisabetta Venezia, referende dell’Università di Bari nel Gruppo di lavoro sulla Mobilità. Le premiazioni sono in programma nella giornata conclusiva di venerdì 6 dicembre.