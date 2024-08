Taranto, indagini geofisiche nell’area dell’anfiteatro, interdizione circolazione e sosta

(Info e foto diffuse da Kyma Mobilità). Nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 agosto saranno effettuate indagini geofisiche nell’area dell’anfiteatro d’epoca romana, attualmente occupata nell’edificio noto come ex Mercato coperto.

Pertanto, nella giornata di martedì 20 agosto, a partire dalle ore 6.00 alle ore 18.00, e comunque fino alla fine dell’esigenza, sarà interdetta la circolazione e la sosta, anche con rimozione coatta, nel Parcheggio “Principe Amedeo” di Kyma Mobilità.

Nella giornata di mercoledì 21 agosto, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, e comunque fino alla fine dell’esigenza, sarà invece interdetta la sosta veicolare su entrambi i lati, anche con rimozione coatta, nelle strade intorno al perimetro dell’edificio noto come ex Mercato coperto, ovvero: via Anfiteatro nel tratto compreso tra Via De Cesare e ViaAcclavio, Via Acclavio nel tratto compreso tra Via Anfiteatro e Via Principe Amedeo, Via Principe Amedeo tra ViaAcclavio e Via De Cesare, e Via De Cesare tra Via Principe Amedeo e Via Anfiteatro.

In considerazione della inibizione alla sosta su queste strade del Borgo di Taranto, inoltre, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini, nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024 i titolari di permesso per residenti zona A – zona B e zona C, nonché gli abbonati per la zona A, la zona B, la zona C e la zona A+B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C.

Si informa, infine, che nella giornata di mercoledì 21 agosto, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, e comunque fino alla fine dell’esigenza, sarà temporaneamente interdetta la circolazione veicolare – eccetto taxi e mezzi pubblici e di emergenza – nelle seguenti strade: Via Anfiteatro nel tratto compreso tra Via Giovinazzi e Via Acclavio, Via Acclavio nel tratto compreso tra Corso Umberto e Via Principe Amedeo, Via Principe Amedeo nel tratto compreso tra ViaBerardi e Via De Cesare, Via De Cesare nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via Anfiteatro, e Via Santissima Annunziata.