Taranto, inaugurata la “Biblioteca in Ospedale”

Questa mattina, nel Padiglione Vinci dell’ospedale SS. Annunziata, è stata inaugurata la “Biblioteca in Ospedale”, uno spazio dedicato alla promozione della lettura, rivolto non solo a degenti, personale in servizio in ospedale e studenti della Facoltà di Medicina, ma anche ai cittadini interessati.

Grazie all’associazione “L’Obiettivo” da giovedì 28 marzo sarà operativa, presso la sala antistante l’Auditorium, una preziosa biblioteca che fungerà da sala lettura e permetterà il prestito di libri. Il servizio, operativo tutti i lunedì e i giovedì dalle 9.30 alle 12.30, è rivolto non solo al personale dell’ospedale e agli studenti di Medicina, ma anche gli esterni.

Il servizio sarà attivo anche per le persone ricoverate: ogni mercoledì pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:00, i volontari in servizio nella nuova biblioteca si sposteranno nei reparti con un carrellino di libri per poter così evadere le richieste di chi è impossibilitato a raggiungere la struttura. Un punto lettura, ovvero uno spazio con dei libri a libera consultazione, sarà operativo anche nella sala d’attesa del CUP.

Sono già operativi punti di lettura presso l’Ospedale Moscati: dal 2017 nella sala d’attesa di Oncologia e dal 2019 in quella di Radioterapia e anche nel reparto di Oncoematologia, ci sono centinaia di volumi a disposizione delle persone che sono lì per terapia, dei loro accompagnatori e anche del personale. Il servizio bibliotecario nelle sedi ospedaliere tarantine è organizzato e gestito da L’Obiettivo, un’associazione no profit che da oltre dieci anni opera a Taranto e provincia e si occupa della promozione della cultura in generale, oltre che di promozione sociale. (Foto Aurelio Castellaneta)

Già nel 2016, L’Obiettivo ha realizzato la prima Biblioteca in ospedale al SS. Annunziata, con una dotazione iniziale di 540 libri per adulti e circa 250 volumi per ragazzi, e attivato il servizio di prestito dei libri e l’attività di promozione della lettura con un buon successo. I volontari hanno anche prestato i propri occhi e la propria voce alle persone non vedenti o non in grado di leggere in autonomia e realizzato diverse attività con i bambini.

Dopo la pausa dovuta alla pandemia, la direzione Asl ha individuato nella sala antistante all’Auditorium nel Padiglione Vinci lo spazio adeguato alla realizzazione di una rinnovata biblioteca che si aprisse anche alla comunità: facilmente raggiungibile anche dagli esterni, la sala è stata attrezzata con scaffalature e suppellettili acquistati dall’associazione grazie ai fondi del Ministero dei Beni Culturali e con circa duemila testi di autori moderni e contemporanei, dalla narrativa ai saggi alla storia.