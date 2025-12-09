Taranto, in viale Magna Grecia tornano le strisce bianche

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa da Kyma Mobilità). Taranto, zone di sosta lungo Viale Magna Grecia che precedentemente erano contrassegnate da strisce blu, e quindi soggette a pagamento, sono state oggi trasformate in aree di sosta gratuita con strisce bianche. La modifica riguarda le aree nei pressi dello spartitraffico centrale tra viale Virgilio e corso Italia, tra corso Italia e viale Liguria, e tra via Dalmazia e via Pisa.