Taranto, in corso Due Mari isola pedonale dal 24 giugno: gli orari

Sarà pedonalizzato a partire dal prossimo 24 giugno il tratto di Corso Due Mari, individuato dall’Amministrazione comunale di Taranto, per la sistemazione di sedie e tavolini dei ristoranti, dei pub e delle gelaterie (foto repertorio Ringhiera)

La decisione è stata ufficializzata nel primo pomeriggio tramite l’ordinanza firmata dalla Direzione della Polizia Locale che, oltre a delimitare l’area in cui saranno interdetti il transito e la sosta di automezzi e motocicli, ha anche fissato la fascia oraria in cui il divieto sarà in vigore.

Il corso parallelo al canale navigabile sarà off limits solo ed esclusivamente tra via Pitagora e via Matteotti, per qualsiasi veicolo, nella fascia oraria 21.00 – 01.00. La pedonalizzazione sarà temporanea. Infatti, resterà operativa sino al prossimo 30 settembre. Nel ricordare “che i veicoli lasciati in sosta nelle zone interdette alla circolazione saranno rimossi coattivamente, e che gli esercizi commerciali potranno sistemare sull’ampio marciapiede del canale tavolini e sedie a partire dalle 19.00”, da Palazzo di Città segnalano “che sarà comunque consentito l’accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage del Corso Due Mari, nel tratto compreso fra Corso Umberto e via Pitagora”.