Calcio, Sport
Taranto, in Coppa Italia arriva la vittoria
Coppa Italia, il Taranto batte l’Acquaviva, riassapora la vittoria e adesso si prepara ad ospitare il Canosa (a Massafra) domenica prossima. Obiettivo, tornare a vincere anche in campionato per proseguire la corsa verso la promozione in D.
TARANTO-A. ACQUAVIVA 5-1
TARANTO (4-3-3): 1 Capogna; 98 Hadziosmanovic (54′ 11 Souare), 23 Brunetti (80′ 15 Delvino), 4 Konate, 33 Derosa; 24 Marino (46′ 27 Calabria), 8 Etchegoyen, 3 Terrana (83′ 69 Magri); 17 Russo (46′ 77 Vukoja), 99 Aguilera, 10 Losavio.
A disposizione: 12 Fallani, 7 Malltezi, 2 Pavone, 9 Imoh.
Allenatore: Danucci
A. ACQUAVIVA (3-5-2): 1 Sanrocco; 3 Colaci, 5 Patronelli, 6 Scialpi (69′ 14 Fortunato D.); 7 Marrone, 4 Lenoci (51′ 17 Fucci), 11 Pucinelli, 10 Pesce (61′ 16 Girardi), 2 Angelini; 8 Cosmo (54′ 18 Guglielmi), 9 Prati (79′ 19 Capozzo). A disposizione: 12 Ditoma, 13 Carucci, 15 Fortunato A., 20 Patruno.
Allenatore: Solidoro
Arbitro: Regina di Molfetta
GOL: 50′ Derosa (T), 53′ Aguilera (T), 58′ Guglielmi (A), 65′ Losavio (T), 70′ Derosa (T), 82′ Konate (T)