Taranto, in Città Vecchia c’è la Notte Bianca degli Ipogei

Notte Bianca degli Ipogei, lunedì 5 gennaio dalle ore 19 a mezzanotte. A Taranto sarà possibile visitare sette diversi ipogei, in Citta Vecchia, aperti in contemporanea. Saranno visitabili gli ipogei dei palazzi Galeota, Spartera, Stola, Portacci, Antonelli, le scuderie di Palazzo Pantaleo e la casa natia di Sant’Egidio (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa dell’evento).

Un unico ticket (al costo di 8 euro, gratis per i bimbi sotto i 12 anni) e la possibilità di muoversi in autonomia tra vicoli e piazzette seguendo una mappa che condurrà i visitatori alla scoperta dei vari ipogei. Qui, ad attenderli, ci sarà personale specializzato che fornirà informazioni sul luogo e la sua storia. Il giorno dell’evento, a partire dalle 18:30, all’Info Point sarà possibile convertire la prenotazione on line in ticket cartaceo ritirando anche la mappa.

A causa della conformazione degli ambienti, l’attività è sconsigliata a portatori di disabilità motorie. I biglietti possono essere acquistati online: https://bit.ly/NotteBiancaIpogei o in contanti all’Info Point accanto al ponte Girevole.

La Notte Bianca degli Ipogei rientra nel cartellone di eventi “Natale Diffuso”, organizzato dalla rete dal basso di associazioni culturali ed enti del terzo settore, e ha il patrocinio di Confcommercio Taranto.