Taranto, importanti novità per le strisce blu. L’annuncio di Palazzo di Città: ecco le decisioni assunte dall’Amat

“Rimodulate le tariffe per il parcheggio in zona “BLU”. Pressing del Commissario, si legge nella nota giunta poco fa da palazzo di Città di Taranto.



(fonte Comune di Taranto) “La gestione dei parcheggi ha rappresentato uno dei temi di massimo interesse dei cittadini sin dall’ entrata in vigore, il 6 dicembre u.s., delle nuove aree contrassegnate dalle strisce blu e delle nuove regole definite dalla precedente Amministrazione in carica.







In considerazione di tale diffuso interesse, del malcontento espresso da numerosi utenti e persino da rappresentanti di categoria, sin dal primo incontro di contatto con la Presidente Avv. Giorgia Gira ed i vertici AMAT, il

Commissario Prefetto Vincenzo Cardellicchio ha chiesto alla Società partecipata di verificare, con l’assistenza del sub-commissario Dr. Albertini, la percorribilità di diverse soluzioni per venire incontro alle esigenze dei cittadini

e risolvere alcune delle maggiori criticità rappresentate.



Dopo i necessari approfondimenti e le opportune analisi la Società ha provveduto ad elaborare una rimodulazione più omogenea e agevolativa con l’introduzione di un NUOVO ABBONAMENTO per i residenti ed i dipendenti,

commercianti ed i liberi professionisti che hanno le loro attività nelle zone con strisce blu.



Il pressing così esercitato ha portato ad una soluzione, prospettata ieri 30 dicembre, dove tutti i residenti o domiciliati (se residenti in comuni diversi) di tutte le vie cittadine in cui sono presenti stalli di sosta a pagamento, potranno

avere un pass per il parcheggio gratuito della prima auto ed a condizioni vantaggiose anche un abbonamento per una seconda auto.

Per i lavoratori dipendenti, i commercianti, i liberi professionisti, ecc. che svolgono le loro attività lavorative nelle zone interessate da strisce blu sarà invece disponibile, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 20:30, un abbonamento straordinario agevolato a € 25,00 in una sola zona di tariffazione (A, B, C, ecc.), a scelta dell’utente.



Ulteriori vantaggi per i cittadini sono previsti con la validità – nella fascia oraria 08:30-20:30 – degli abbonamenti anche nelle aree di sosta delimitate (parcheggi chiusi), fatta eccezione per:



1) il parcheggio “Artiglieria” (non predisposto per la lettura degli abbonamenti)

2) il parcheggio “Icco” (nel quale sono utilizzabili gli abbonamenti diurni solo

se si è in possesso di un abbonamento notturno per il medesimo parcheggio).

A cura della società AMAT, che qui si ringrazia per la piena, convinta e

responsabile collaborazione saranno prontamente diramate le necessarie

ulteriori disposizioni operative.



Questa rimodulazione correttiva ed implementativa unitamente all’introduzione di nuove aree destinate a libero parcheggio, per le quali il Comando della Polizia municipale è particolarmente impegnato, sono destinate già con l’inizio dell’anno nuovo a migliorare il servizio e rendere immediatamente più agevole la sosta in Città per residenti e lavoratori, senza far venir meno la finalità di contenimento dell’utilizzo dell’auto privata a tutto vantaggio dell’impiego del mezzo pubblico e di alternative non più rinviabili maggiormente eco-sostenibili, in linea con il vigente PUMS ed in conformità con le scelte delle più grandi città italiane.