Taranto, importanti novità in Biblioteca

Il progetto integrato è stato presentato stamattina in biblioteca, a Taranto. Primo importante annuncio: nuovi orari di apertura al pubblico e potenziamento delle attività e dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza della Biblioteca civica Acclavio, in via Salinella. Non solo, nuova partenza per il Centro della Cultura per l’infanzia Acclavio Kids – in via Pisa.

Biblioteca Acclavio

• da lunedì a venerdì: orario continuato dalle 08.30 alle 20.30

• sabato e domenica: apertura dalle 09.30 – 13.00 e dalle 16.30 – 20.00

In tali orari, la Biblioteca Acclavio assicurerà tutti i servizi bibliotecari come – a titolo meramente esemplificativo – accesso all’aula studio, prestito di libri, lettura di giornali, possibilità di ascoltare musica e suonare il pianoforte, possibilità di effettuare il tesseramento. Nei medesimi orari, al fine di favorire la lettura sin da piccoli, i bambini potranno leggere e “toccare con mano” i libri a loro dedicati insieme ai genitori. A tutto questo, si aggiungerà un importante intervento di catalogazione del patrimonio librario, dell’importante fondo antico e dei giornali e periodici custoditi nell’emeroteca.

Il programma degli interventi prevede – altresì – di assicurare la riapertura al pubblico del Centro della Cultura per l’Infanzia – Acclavio Kids. Anche in questo caso, oltre alla catalogazione dei libri posseduti, saranno realizzate attività rivolte all’infanzia, tra cui il Centro Estivo, nonché attività laboratoriali rivolte alle fasce giovanili.

La “Cooperativa Libermedia – Servizi e Formazione per i Beni Culturali”, aggiudicataria dell’appalto, è chiamata a realizzare, si legge nella nota del Comune – “in stretto contatto con gli operatori della biblioteca – attività culturali finalizzate alla promozione della socialità con proposte innovative rivolte, in particolare, all’infanzia e ai giovani. Nell’agenda delle attività sarà rivolta una particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi presenti nell’Agenda 2030 dell’ONU oltre che con il processo di transizione, anche ecologica, che interessa attualmente il territorio.

Il progetto intende connettere la Biblioteca Acclavio e il Centro Culturale per l’infanzia Acclavio – Kids in una “rete” virtuosa funzionale alla programmazione e realizzazione di attività rivolte alle diverse fasce di età della popolazione della nostra città – si legge ancora – Il lavoro sin qui svolto dal personale della biblioteca e – più in generale – dalla Direzione di riferimento – ha portato questa Amministrazione ad investire ulteriormente nella cultura e nel concetto di “welfare culturale”, poiché la Biblioteca comunale Acclavio rappresenta (e continuerà a rappresentare…) non soltanto uno dei “simboli” del processo di rigenerazione sociale del territorio fortemente voluto dall’Amministrazione, ma anche centro propulsore di iniziative quali: i Gruppi di Lettura, dedicati agli studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Gruppi di Lettura rivolti agli adulti nell’ambito del Progetto in “Attesa del Premio Leogrande”, Il laboratorio “Parola di Donna” realizzato in collaborazione con i Servizi Sociali e il Cav, appena terminato e che per il successo riscontrato si intende rendere una attività laboratoriale permanente. Altrettanto importanti sono le attività di promozione della lettura rivolte ai più piccoli e che garantiscono una presenza costante di gruppi classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in Biblioteca, a cui sono stati riservati percorsi di lettura costruiti sulle collezioni della Biblioteca tra cui : “l’Acchiappastorie”, laboratorio di scrittura creativa, “I colori delle emozioni” laboratorio che promuove la consapevolezza dei propri sentimenti, “Pietro Acclavio si Presenta”, una visita guidata per avvicinare le ragazze e i ragazzi al mondo della biblioteca, scoprire come funziona, quali servizi offre e quali documenti raccoglie, “Volo con Te”: partendo dalla lettura del libro “Volo con te” di Sabrina Colloredo e Marco Brancato, lo si trasforma in un’occasione autentica di dialogo, confronto e scoperta di sé”.

La conferenza stampa di stamattina – Taranto, Biblioteca Acclavio