Taranto, importante riconoscimento per il Castello Aragonese e la Mostra Storica dell’Arsenale

Il Castello Aragonese di Taranto e la Mostra Storica Artigiana dell’Arsenale Marittimo tarantino

hanno ottenuto il riconoscimento Travellers’ Choice 2026, tra i più prestigiosi premi assegnati dalla

piattaforma Tripadvisor.



Per il Castello Aragonese, che nel 2025 ha registrato circa 175.000 visitatori, si tratta di un importante attestato che valorizza lo straordinario lavoro di squadra del personale militare e civile della Marina Militare, quotidianamente impegnato nella tutela, valorizzazione e accoglienza del pubblico. Un riconoscimento che premia anche la dedizione e la visione del suo curatore,ammiraglio in riserva, Francesco Ricci, che negli anni ha contribuito a rendere il Castello un punto di riferimento culturale di rilievo nazionale.



Per la Mostra Storica Artigiana, che nel 2025 ha accolto circa 13.000 visitatori, il premio rappresenta una significativa conferma della professionalità del personale militare e civile della Difesa, impegnato nell’allestimento degli spazi espositivi, nella consulenza storica e nell’accompagnamento dei numerosi visitatori. Questi risultati consolidano ulteriormente la sinergia tra la Marina Militare e il territorio,

rafforzando il ruolo del Castello Aragonese e della Mostra Storica Artigiana quali ambasciatori della storia, della bellezza e dell’identità marittima di Taranto.



La Mostra Storica Artigiana è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; il

martedì e il giovedì anche nella fascia pomeridiana, dalle ore 14:00 alle ore 15:00. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Il Castello Aragonese è aperto tutti i giorni, con visite gratuite dalle ore 9:00 alle ore 00:30. La prenotazione è consigliata.