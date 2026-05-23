Taranto, il programma della Notte Europea dei Musei

Torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

A Taranto, all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto, oggi dalle 19.30 e fino alle 23.30, al costo di solo un euro, sarà possibile partecipare ad una delle tre visite tematiche (ore 20.00, 21.00 e 22.00) organizzate dal MArTA, insieme all’Associazione Culturale William Herschel e Planetaras.

Scrutare il cielo con planetario e telescopio e insieme ripercorrere le origini dei miti legati alle stelle e alle costellazioni.

Il Museo di Taranto si trasforma in un piccolo osservatorio astronomico e racconta, osservando Giove e la Luna, cosa da sempre ha attratto l’uomo verso il cielo.

Durante la visita sarà possibile ammirare le galassie e la via lattea, con focus sulla costellazione della vergine e successivamente, accompagnati dalla funzionaria restauratrice del MArTA, perdersi tra le storie di divinità e semidei.

La durata dell’attività è di circa un’ora per turni di visita. L’ingresso dopo le 19.30 sarà per tutti ad un euro, salvo le gratuità previste per legge.

La prenotazione è obbligatoria al numero di telefono +39 099 4532112