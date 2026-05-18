Taranto, il programma della Festa di Santa Rita

Vi lascio la pace, vi do la mia pace (Gv 14,27) è il titolo della Festa di Santa Rita da Cascia, a Taranto.

Il triduo preparatorio del 19, 20 e 21 maggio – che proporrà la riﬂessione sui temi del cammino, del perdono e della pace – con il Rosario alle 18,30 seguito dalla Messa – introdurrà la solenne celebrazione eucaristica di venerdì 22 maggio, alle 17,30, presieduta da Ciro Miniero, arcivescovo metropolita di Taranto, seguita dalla processione per le vie cittadine con l’accompagnamento musicale della banda municipale di Crispiano. Sempre venerdì 22 le porte della parrocchia saranno aperte ai pellegrini fin dalla prima messa delle 7,00.

Grazie alla combinazione del calendario di quest’anno, la Festa popolare si terrà, a seguire, sabato 23, con uno slogan mutuato da Charles Peguy, carico di certezza e di promessa: “Egli è qui, è qui come il primo giorno”. La festa, con tutti gli elementi che la caratterizzano, l’”autopranzo”, il parco giochi per i piccoli, la pesca di benefcenza, vedrà la presenza di don Peppe Logruosso, “il rapper del Papa”, sacerdote pugliese in servizio nella diocesi di Torino, pluripremiato per la sua attività artistica, che dice di sé: «Non mi sento protagonista ma testimone di un cammino condiviso con tante persone».



E insieme all’ospite, il popolo dei volontari “Quelli del 22 maggio” sarà il protagonista della festa, accogliendo tutti.





