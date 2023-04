Taranto, il pellegrinaggio dei Perdoni e la processione dei Misteri: il programma

TARANTO, SETTIMANA SANTA 2023 – Pellegrinaggio e Processione degli Augusti Misteri. Il programma (fonte Confraternita del Carmine):

Giovedì 6 aprile 2023 alle ore 15 le coppie dei Confratelli usciranno dalla Chiesa del Carmine per il consueto Pellegrinaggio percorrendo:





per la Città vecchia le vie D’Aquino, Margherita, Matteotti, attraverseranno il Ponte Girevole e Piazza Castello, per poi prendere le vie Duomo, Nuova, Garibaldi, visitando le Chiese dei SS. Medici, San Domenico e San Cataldo, portandosi su Piazza Duomo, Vicolo De Notaristefani, Piazzetta De Geronimo, Arco Giovanni Paisiello, Via Duomo, Via Nuova, Chiesa di San Giuseppe, Via Di Mezzo, Via della Torrenova, Via Garibaldi, Via Santo Egidio, Pendio La Riccia, Piazza Castello, entreranno nella Cappella di San Leonardo del Castello Aragonese, per poi passare il Ponte Girevole, immettendosi sulle vie Matteotti, Margherita e D’Aquino, facendo ritorno nella Chiesa del Carmine;

per la Città nuova da Via Giovinazzi si porteranno su via D’Aquino, percorrendola tutta sino a Piazza Maria Immacolata, prendendo Via Di Palma per poi svoltare su Via Regina Elena, visiteranno la Chiesa di San Francesco di Paola, per poi muoversi sulle vie Anfiteatro, Cavallotti e prendere Via Di Palma arrivando su Piazza Maria Immacolata, Via D’Aquino, Via Acclavio, transitando dalla scalinata per raggiungere e visitare la Chiesa del SS. Crocifisso, portandosi successivamente su Via De Cesare, Via D’Aquino e da Piazza Garibaldi giungeranno a far visita alla Chiesa di San Pasquale, per poi rientrare nella Chiesa del Carmine.

Alle 16,30 nella stessa chiesa si svolgerà la celebrazione eucaristica “In cena Domini” dove il Padre Spirituale, Mons. Marco Gerardo, svolgerà il tradizionale rito della lavanda dei piedi, rivivendo così l’amore che Gesù ebbe per i suoi discepoli. A seguire si svolgerà in Piazza Carmine la processione eucaristica e l’apertura dell’Altare della Reposizione.

Venerdì Santo alle ore 6,00 riprenderà il tradizionale pellegrinaggio per le vie della Citta vecchia e nuova, che terminerà alle ore 10,00.

La processione dei Misteri uscirà il Venerdì Santo alle ore 17, percorrendo Via D’Aquino sino ad arrivare su Piazza Maria Immacolata, prendendo Via Di Palma e poi svoltare su Via Regina Elena per entrare nella Chiesa di San Francesco di Paola ed effettuare la sosta. Di lì uscirà percorrendo Via Anfiteatro sino ad arrivare a Via Massari, per portarsi su Piazza Carmine e compiere il rito del rientro.

I complessi bandistici che presteranno la loro opera durante lo svolgimento dei Riti saranno: La Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” Città di Taranto, diretta dal M° Giuseppe Gregucci, l’orchestra di fiati “Giuseppe Chimienti” città di Montemesola, diretta dal M° Lorenzo De Felice, la Banda “Lemma” Città di Taranto, diretta dal M° Giuseppe Pisconti e l’orchestra di fiati “G. Paisiello” di Palagiano, diretta dal M° Rocco Cetera.