Taranto, il pari ad Avellino sfuma al 90’

Ha vinto la squadra che ha giocato con più continuità. Ha perso la squadra che sotto di due gol ha poi messo in crisi i padroni di casa, sfiorando il pari al 90’. Finisce così, con l’Avellino che batte in Taranto per 2-1 e lo raggiunge a quota 20 in classifica.

AVELLINO – TARANTO 2-1

Serie C ⚽️





30’ pt Sbraga (A)

32’ st Maniero (A)

35’ st Civilleri (T)

⚪️🟢 AVELLINO (4231)

Forte; Ciancio, Sbraga, Bove, Tito; Aloi, D’Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Plescia.

In panchina: Pane, Mastalli, Gagliano, De Francesco, Florio, Messina, Maniero, Matera, Silvestri, Mignanelli

Allenatore Braglia

🔴🔵 TARANTO (4231)

Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Civilleri, Bellocq; Pacilli, Giovinco, De Maria; Santarpia.

In panchina. Loliva, Antonino, Tomassini, Falcone, Saraniti, Labriola, Benassai, Ghisleni, Mastromonaco, Cannavaro.

Allenatore Laterza

Arbitro Di Marco di Ciampino

(la foto scattata stasera al Partenio è di Rodolfo De Molfetta, che ringraziamo).