Taranto, il MarTA… libera tutti: il programma dal 22 al 29 settembre

Ridurre gli effetti del traffico per il benessere di una collettività e insieme lavorare, anche attraverso la mobilità sostenibile e gli operatori della ricerca, della valorizzazione e dello spettacolo, ai bisogni sociali e culturali della società. Da questi obiettivi comuni nasce il calendario di iniziative che da domenica 22 a domenica 29 settembre caratterizzerà la programmazione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, in sinergia con il Comune di Taranto. “MArTA libera tutti”: un invito a liberare degli spazi urbani, farli tornare vitali, così come la cultura può fare!

La prima novità riguarda la giornata di domenica 22 con l’inaugurazione alle ore 18.00 di una sperimentazione che per una settimana trasformerà il tratto di via Cavour antistante il Museo MArTA in una piazza interamente pedonale, per la durata di un’intera settimana, un’estensione stessa del Museo tarantino.

“Il tratto di strada chiuso al traffico, grazie agli accordi e alla disponibilità del Comune di Taranto, ci consente di rendere il MArTA un Museo in cui l’accesso esterno può essere fruito dai nostri numerosi visitatori in maggiore sicurezza senza il passaggio delle automobili – commenta la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone – consentendo di trasformare questa “piazza” nel vestibolo di ingresso per una delle più importanti collezioni archeologiche italiane, quasi un foyer a cielo aperto“.

Dunque, domenica 22 settembre il MArTA sarà aperto dalle 14.00 alle 22.00 e alle 18.00, accoglierà turisti e visitatori nello spazio esterno antistante il Museo per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’area pedonale che prevedrà“Realizziamo la piazza della Cultura”, l’iniziativa tra Musica, Favole e Danza offerta per l’occasione dall’Orchestra della Magna Grecia. Alle 19.00 in onore della “Settimana Europea della mobilità sostenibile” organizzata dal Comune di Taranto, i visitatori potranno partecipare all’interno del MArTA ad una passeggiata multisensoriale dal titolo “Muoversi tra i sensi”. L’esperienza della durata di circa un’ora e mezza è inserita nel costo di 10 euro relativo al ticket di ingresso al Museo. La visita è gratuita per i minori. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata al numero 099.4532112.

Per domenica 22 e domenica 29 settembre il Comune di Taranto, attraverso l’Assessorato all’Urbanistica, Mobilità e Innovazione, in collaborazione con Kyma Mobilità ha previsto anche la gratuità per l’ingresso al MArTA per coloro che raggiungeranno il museo grazie all’utilizzo dei mezzi pubblici. La premialità riguarderà 100 cittadini per domenica 22 settembre e 100 cittadini domenica 29 settembre.

Martedì 24 settembre il MArTA torna ad essere pop ospitando al suo interno il primo live nell’ambito della rassegna “Musica Fluida”, ideata, per il secondo anno consecutivo, dallo stesso Museo tarantino e dall’Orchestra della Magna Grecia. “Sarà un’ulteriore occasione per sperimentare l’area pedonale di via Cavour – evidenzia Falzone – perché per l’artista del prossimo 24 settembre Francesca Michielin, ci attendiamo, come accadde lo scorso anno con le performance di Angelina Mango, Alfa o Clara, uno stuolo di giovanissimi che, accompagnati dai loro genitori, faranno la fila per entrare al Museo, fare la visita guidata e assistere al live dei loro beniamini“. L’appuntamento è per martedì 24 settembre a partire dalle ore 16.00. Biglietti disponibili al costo di 10 euro comprensivi della visita guida in abbinata al live sulla piattaforma Vivaticket.

Dal 27 settembre in poi si entra nel mondo della ricerca e della valorizzazione del patrimonio. Si celebreranno anche all’interno del MArTA la Notte dei Ricercatori (27 settembre), realizzata in stretta collaborazione con il Dipartimento Ionico dell’Università di Bari, e le Giornate Europee del Patrimonio (28 e 29 settembre).

Il 27 settembre alle ore 20.00 all’interno del MArTA l’archeologo Gabriele Pisto terrà un laboratorio dal titolo “Nei panni di Efesto: laboratorio di archeometallurgia”. L’attività è inserita nel costo di ingresso al Museo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 099.4532112.

Per il 28 settembre, giornata inaugurale delle GEP (Giornate Europee del Patrimonio), il MArTA apre al pubblico anche dalle 20 alle 23 con il prezzo promozionale simbolico di 1 euro, e alle ore 20.00 (I livello per bambini) e alle ore 21.00 (II livello per adulti), prevede nel costo del ticket di ingresso anche il laboratorio sulle tecniche di produzione di moneta dall’antichità ad oggi. “Storie di metalli, storie di monete”, a cura del prof. Giuseppe Sarcinelli. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al numero 099.4532112.

Il 29 settembre sempre per le GEP, dalle 14.00 alle 16.00 sarà possibile imbattersi all’interno del museo nel flash mob, dedicato ai miti della commedia classica, dei giovani attori che nell’ambito del Taras Culturə Festival, a cura di Terra Magica e Cultura e CREST, parteciperanno in quei giorni al laboratorio di alta formazione per attori professionisti, selezionati tra candidature arrivate da tutta Italia. Alle 16.00 sarà riproposto nel museo con le identiche modalità del 27 settembre il laboratorio “Nei panni di Efesto: laboratorio di archeometallurgia”.

Il 29 settembre tornano anche le matinée di “MArTA in MUSICA”. Alle 11.45 all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto sarà possibile assistere al concerto “Milo Manara e il corsaro nero”, musiche di Luciano Garosi, voce recitante di David Riondino, clarinetto di Fabio Battistelli e i fiati della Magna Grecia. L’evento è realizzato insieme all’Orchestra della Magna Grecia. Biglietti disponibili su Vivaticket.