Taranto, il Comune istituisce quattro aree pedonali temporanee: dove e quando

Taranto, l’annuncio del Comune: solo ed esclusivamente nelle giornate del 24 e 31 dicembre, a partire dalle ore 12.00 e sino alle 18.00,

sarà disposta la temporanea interdizione della circolazione veicolare in quattro distinte zone del centro urbano.

Si tratta di via Berardi (nel tratto compreso fra via Principe Amedeo e via Anfiteatro), di corso Due Mari (fra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III), di via Principe Amedeo (tra via Giovinazzi e via Massari) e di via Massari (tra via Principe Amedeo e via Anfiteatro).

‘Intrapresa a seguito di interlocuzioni fra la Direzione della Polizia Locale e l’assessore all’Urbanistica e Mobilità, Edmondo Ruggiero, – spiegano da Palazzo di Città – la decisione si inserisce in un più ampio contesto di iniziative volte a migliorare e favorire la vivibilità del centro cittadino durante le festività’.