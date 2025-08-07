Cooltura
Taranto, il Comune ha scelto: il calcio riparte con i fratelli Ladisa
Il Comune di Taranto ha scelto la proposta dei fratelli Ladisa, pur apprezzando anche il piano dell’imprenditore Usa, Warren.
Nel comunicato del sindaco Bitetti le ragioni dettagliate alla base della decisione comunicata alla città nel pomeriggio.
Riparte il calcio a Taranto, quindi, lo farà con due imprenditori pugliesi.
Qui la notizia completa Ansa (leggi). Il comunicato di Warren (leggi qui).
Parla Vito Ladisa, presidente del Taranto 2025. Guarda qui.