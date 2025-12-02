Cooltura, Eventi, Il lato bello, Libri, Taranto legge
Taranto, il 5 dicembre Christmas for Life al TaTà
Venerdì 5 dicembre Concerto di Natale – CHRISTMAS FOR LIFE, a Taranto; nell’auditorium Tatà, la magia della musica natalizia incontrerà la solidarietà per sostenere il reparto di Ematologia dell’Ospedale Moscati di Taranto.
Conduce Barbara Galeandro. Sul palco si esibiranno:
✨ Lorena Zaccaria – Soprano
✨ Fabio Santomauro – Voce
✨ Coro Polifonico “Arturo Toscanini”
✨ Gerardo Lomagistro – Percussioni
✨ Gabriele Pedone – Pianoforte
✨ Direttore: Mariano Panìco