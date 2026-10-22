Taranto, il 23 ottobre apertura straordinaria de ponte girevole

Venerdì 23 ottobre, alle ore 14:30, il ponte girevole sarà aperto in via straordinaria per consentire il transito delle navi impegnate nella Scuola Comando Navale. Un ritorno simbolico nella città dove cento anni fa, nel 1926, ebbe inizio la formazione dei futuri comandanti della Marina Militare.

Un evento dal forte valore simbolico, che celebra cento anni di storia e formazione degli ufficiali destinati ad assumere una delle più importanti responsabilità della professione militare: il comando di una nave e del suo equipaggio, che richiede capacità decisionale, leadership e preparazione professionale per garantire la sicurezza della navigazione e l’assolvimento delle missioni assegnate.

Ad attraversare il Canale Navigabile saranno Nave Comandante Bettica, Nave Orione, Nave Vega e Nave Tirso, appartenenti alla Quarta Divisione Navale, con sede ad Augusta, e impegnate nella 311ª Sessione della Scuola di Comando Navale, frequentata da 12 ufficiali, di cui 9 italiani e 3 stranieri. Le unità saranno accompagnate da Nave Carabiniere, fregata antisommergibile della classe Bergamini, appartenente alla Seconda Divisione Navale, con sede a Taranto.

In cento anni sono cambiate le navi, le tecnologie e gli scenari operativi, ma non i valori fondamentali del comando: responsabilità, preparazione e capacità di guidare un equipaggio. Dalle torpediniere del 1926 alle moderne unità navali, la Scuola ha accompagnato l’evoluzione della Marina Militare, formando generazioni di ufficiali e preparando i comandanti di domani ad affrontare le sfide di uno scenario marittimo sempre più complesso.

L’iniziativa sarà anche un’occasione di incontro con la cittadinanza: al termine del transito, Nave Comandante Bettica ormeggerà presso la banchina antistante il Castello Aragonese e sarà aperta alle visite sabato 24 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Un’opportunità per conoscere da vicino una delle unità impegnate nella formazione dei futuri comandanti e condividere con la Marina Militare una ricorrenza che appartiene anche alla storia della città di Taranto.