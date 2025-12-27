Taranto, il 2026 comincia al Fusco con la grande musica

Due voci straordinarie, un’orchestra e le musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Tchaikovsky, Gounod, Shostakovich, Bizet, Lumbye, Gastaldon e Leoncavallo per brindare all’ingresso del 2026 con il Concerto di Capodanno in programmagiovedì 1 gennaio alle 11.00 al Teatro Fusco di Taranto.

Protagonisti il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, che emozioneranno il pubblico con le musiche eseguite dall’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Ingresso: Platea 15euro, galleria 10euro. Biglietti su Vivaticket. Si consiglia a quanti interverranno, l’abito scuro ed elegante. Il Concerto di Capodanno è organizzato e promosso dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Teatro comunale Fusco, in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

