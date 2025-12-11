Taranto, i Geometri al Fusco con studenti, Ordini e istituzioni per parlare di Città e riforma Professioni

Domani, venerdì 12 dicembre, il Teatro Fusco di Taranto ospiterà “Punti Fermi 2025 – La città del domani”. Si tratta una giornata approfondimento e confronto sulla trasformazione urbana – in questo caso di Taranto – e sulla riforma delle professioni contenuta in un disegno di legge del Governo.

L’evento è organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con il patrocinio di Cassa Geometri, Fondazione Geometri e Comune di Taranto.

Dalle ore 9 alle 12 saliranno sul palco gli studenti dei CAT (Istituti per Geometri) Pacinotti, Einaudi, Perrone e Da Vinci per illustrare alla presenza dei rispettivi sindaci le proposte di riqualificazione di un ambito urbano o di un edificio di Taranto, Manduria, Ginosa e Martina Franca.

I talk si terrano nella sessione pomeridiana che saràaperta alle 15.00 dai saluti istituzionali di Giuseppe Leogrande (Presidente del Collegio Geometri Taranto), Piero Bitetti (Sindaco di Taranto) e Gianfranco Palmisano (presidente della Provincia).

Alle 15.30 si discuterà della Riforma delle Professioni con i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi nazionali di Geometri (Presidente Paolo Biscaro), Architetti (Presidente Massimo Crusi), Geologi (Consigliera Doriana Mastrangelo) e Agronomi (Segretario Cons. nazionale Gianluca Buemi) e con il prof. Marcello Giuseppe Feola dell’Università di Salerno.

Alle 16.30 focus sul Piano Urbanistico Generale (PUG) e dunque spazio ad una nuova visione per Taranto con l’assessore all’Urbanistica Giovanni Patronelli, con il responsabile E.Q. Sportello Edilizio del Comune di Taranto, Giovanni Nardelli, e con il prof. avv. Feola. Previsti per la sessione pomeridiana i crediti formativi per geometri, geologi, agronomi e architetti iscritti ai rispettivi Ordini.

La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto (accesso SOLO con invito) di Patrizia Conte, accompagnata da Pino Mazzarano (chitarra), Peppe Fortunato (tastiere), Vito Di Modugno (basso) e Mimmo Campanale (batteria).