Taranto, i Carmina Burana sulla scalinata della Concattedrale

Conferenza stampa nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. L’occasione è la presentazione dei “Carmina Burana” diretti dal Maestro Michele Nitti, in programma martedì 14 settembre sull’ampia e suggestiva scalinata della Concattedrale Gran Madre di Dio.

Dopo il successo registrato in occasione del gran finale del MAP Festival, la Concattedrale si candida autorevolmente nell’ospitare il monumentale lavoro di Carl Orff. Numerosi i protagonisti dell’evento, fra questi: l’Orchestra della Magna Grecia, il Coro Regionale ARCoPu, il L.A. Chorus e il Coro regionale delle Voci bianche ARCoPu. Promotori della serata dedicata ai “Carmina Burana”, la stessa Orchestra della Magna Grecia, il Comune di Taranto, l’ARCoPU, il L.A Chorus, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Prevista anche la prima esecuzione in assoluto di “Mulier, ceu fulgur descendens”, composizione del Maestro Valter Sivilotti. Alla rappresentazione dei Carmina Burana si potrà accedere gratuitamente mediante prenotazione.





“Quello in programma martedì prossimo – spiega una nota stampa – è un progetto imponente proprio perché vedrà l’esecuzione di una delle pagine fra le più intense della musica universale allestita sulla scalinata esterna della Concattedrale di Taranto”. Il maestro Piero Romano ha detto che “l’evento in programma nasce dalla collaborazione con ARCoPu, che risale al 2015, e che prosegue con le grandi formazioni corali fino a realizzare insieme pagine sinfonico-corali importanti come, appunto, i Carmina Burana”.

In scena, anche il soprano Claudia Urru, il baritono Guido Dazzini, il controtenore Vincenzo Franchini; Maestri del Coro: Andrea Crastolla, Agostino Ruscillo e Annarita Di Giovine Ardito; Maestri del Coro delle Voci bianche: Luigi Leo ed Erica Pizzileo.

«Tre cori: l’ARCoPu con quello delle Voci bianche ARCoPu e il L.A. Chorus insieme – ha dichiarato Semeraro – è una sorta di paradigma della nostra società in quanto all’interno di questi progetti corali è possibile imbattesri in medici, infermieri, casalinghe, avvocati, docenti, professori, gente che svolge mestieri differenti fra loro, ma che è accomunata da una grande passione; la meraviglia in cui si imbatterà lo spettatore il prossimo 14 settembre è proprio l’eterogeneità della musica che si fonde con la massima naturalezza a passione e cuore».

“Carmina Burana” è un’opera emozionante, senza tempo che immerge l’ascoltatore in una dimensione ipnotica, fatta di ritmi, parole e canti suggestivi. La scelta dei “Carmina Burana” promuove un’offerta culturale di qualità, dando spazio ai talenti dell’Arcopu, un’officina d’arte attenta ai bisogni del pubblico, sempre alla ricerca di opportunità di alto livello per i propri artisti. Tra gli obiettivi principali di ARCoPu, presieduta dal Maestro Pierfranco Semeraro, quello della promozione della musica. Un obiettivo che persegue anche attraverso l’attività dei cori associati e con una strategia di comunicazione mirata alle collaborazioni esterne attivate con diversi conservatori pugliesi.

Ingresso gratuito con prenotazione. Info, Orchestra della Magna Grecia – Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). www.orchestramagnagrecia.it