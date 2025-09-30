Guadagnolo presenta la seconda edizione del suo “Toponomastica Tarantina”

Ristampa e seconda edizione, riveduta e aggiornata ai toponimi decisi dal Comune fino al 2025, di un primo volume che riportava i toponimi assunti dal Comune di Taranto dalla fine dell’800 fino al 2010. L’opera è di Mario Guadagnolo, storico- scrittore e già sindaco di Taranto, e sarà al centro di un evento culturale che avrà luogo venerdì 3 ottobre a Palazzo di Città.

Il libro passa in rassegna tutti i toponimi della città ionica annotando data di adozione, sindaco che ha adottato il toponimo, ubicazione topografica, foto e storia del personaggio o dell’evento a cui si riferisce il toponimo. Un modo diverso per raccontare la storia di Taranto attraverso i toponimi, appunto, che le diverse amministrazioni e quindi le diverse culture che si sono succedute alla guida della città hanno adottato.

Come detto, la presentazione si terrà il 3 ottobre e gode del patrocinio culturale dell’Universita’ degli Studi di Bari e del Comune di Taranto.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Taranto Piero BITETTI, del rappresentante dell’Universita’ degli Sudi di Bari e dello sponsor del libro, Emanuele DE PALMA Presidente della BCC di San Marzano, parleranno Angelo MELLONE, Dirigente Daytime RAI, Piero MASSAFRA, Editrice Scorpione, Stefano VINCI, Docente Dipartimento Jonico Universita’ degli Studi di Bari, e Pietro DALENA storico, gia’ Professore ordinario nella Universita’ degli studi della Calabria.